Xiaomi назвала официальную дату презентации MIUI 12

Xiaomi выпустила Mi 10 Lite 5G в Европе в прошлом месяце, и сегодня компания объявила, что 27 апреля в Китае представит новый вариант смартфона под названием Mi 10 Youth (аппарат переведен с китайского).
Наряду с Mi 10 Youth, Xiaomi также детализирует MIUI 12. Презентация будет транслироваться в прямом эфире, начиная с 14:00 по местному времени (6:00 UTC).
У нас пока нет полной спецификации Mi 10 Youth, но плакат, которым поделился Xiaomi на Weibo, подтвердил, что Mi 10 Youth будет в четырех цветах и укомплектован четырехслойной камерой на задней панели, включая модуль перископа с 50-кратным зумом.
Mi 10 Youth, как и его глобальный аналог Mi 10 Lite, будет поддерживать сети 5G и может иметь в своем распоряжении SoC Snapdragon 765G.
Подробности о MIUI 12 сейчас скудны, но мы ожидаем услышать больше об этом в дни, предшествующие официальному объявлению.
Наряду с Mi 10 Youth, Xiaomi также детализирует MIUI 12. Презентация будет транслироваться в прямом эфире, начиная с 14:00 по местному времени (6:00 UTC).
У нас пока нет полной спецификации Mi 10 Youth, но плакат, которым поделился Xiaomi на Weibo, подтвердил, что Mi 10 Youth будет в четырех цветах и укомплектован четырехслойной камерой на задней панели, включая модуль перископа с 50-кратным зумом.
Mi 10 Youth, как и его глобальный аналог Mi 10 Lite, будет поддерживать сети 5G и может иметь в своем распоряжении SoC Snapdragon 765G.
Подробности о MIUI 12 сейчас скудны, но мы ожидаем услышать больше об этом в дни, предшествующие официальному объявлению.