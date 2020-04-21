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Xiaomi назвала официальную дату презентации MIUI 12

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Softnews
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Xiaomi выпустила Mi 10 Lite 5G в Европе в прошлом месяце, и сегодня компания объявила, что 27 апреля в Китае представит новый вариант смартфона под названием Mi 10 Youth (аппарат переведен с китайского).

Наряду с Mi 10 Youth, Xiaomi также детализирует MIUI 12. Презентация будет транслироваться в прямом эфире, начиная с 14:00 по местному времени (6:00 UTC).
У нас пока нет полной спецификации Mi 10 Youth, но плакат, которым поделился Xiaomi на Weibo, подтвердил, что Mi 10 Youth будет в четырех цветах и укомплектован четырехслойной камерой на задней панели, включая модуль перископа с 50-кратным зумом.
Mi 10 Youth, как и его глобальный аналог Mi 10 Lite, будет поддерживать сети 5G и может иметь в своем распоряжении SoC Snapdragon 765G. 

Подробности о MIUI 12 сейчас скудны, но мы ожидаем услышать больше об этом в дни, предшествующие официальному объявлению.