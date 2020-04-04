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Вышла Windows 11, которая во всем лучше Windows 10

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Softnews
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Сейчас на рынке можно встретить сразу несколько операционных систем для персональных компьютеров, однако самой популярной и известной среди всех существующих конечно же является Windows 10, релиз которой состоялся еще в 2015 году. С тех самых пор прошло почти пять лет, и за такой период времени, даже не смотря на массу выпущенных обновлений, эта платформа быстро утратила свою прежнюю привлекательность. Пользователи при ее использовании постоянно сталкиваются с различными проблемами и неполадками, выражаться которые могут в подтормаживания, визуальных изъянах, внезапных перезагрузках, а также во многом другом, что негативно сказывается на опыте ее использования. Впрочем, уже совсем слово о десятой «винде» можно будет забыть так, словно это был страшный сон.

Все это стало возможным за счет операционной системы Windows 11, которая уже вскоре станет доступна для загрузки и установки всем желающим, а случится это совсем скоро. По данным инсайдеров, американская корпорация Microsoft приступила к стадии активного тестирования своей новой ОС для компьютеров, ноутбуков, моноблоков, планшетов и других устройств. Как конкретно точно она будет называться точно пока что неизвестно, однако это и не столь важно, потому что гораздо важнее то, что новая платформа будет из себя представлять, когда наконец-то случится ее релиз. По имеющимся сейчас данным, новейшее программное обеспечение повысит скорость работы, принесет функцию быстрого восстановления из резервной копии, повысит общую надежность, а вместе с тем принесет вместе с собой массу других особенностей, все из которых сделают ее лучшей в своем классе.


Пользователи могут рассчитывать на новую систему безопасности с выдачей разрешений сторонним приложениям, на единый совершенно новый интерфейс и дизайн, на полностью переработанные стандартные программы и игры, а также на целую массу других приятных особенностей, делающих данную операционную систему лучшей из всех существующих на рынке. Она в полной мере совместима с приложениями UWP, PWA и Win32, поэтому любые доступные в настоящее время программы и игры для Windows 10 будут в полной мере работать. За счет того, что новенькая Windows 11 будет потреблять меньше ресурсов при обычной работе, ощутимо возрастет время автономной работы таких электронных устройств, которые работают от заряда аккумулятора.


У новой «винды» будет три главных преимущества, на которые решили сделать основную ставку. Главное среди таковых – это ее бесплатность, то есть пользователям не придется платить ни одного рубля за лицензию для одиннадцатой «винды», поэтому она гарантированно быстро обретет популярность. Кроме того, новенькая операционная система позволит устанавливать обновления в фоновом режиме, а перезагружать при этом компьютер каждый раз совершенно точно гарантированно не потребуется. Еще одним нововведением станет функция быстрого восстановления из резервной копии. Чтобы восстановиться из такой окажется достаточно нажать всего несколько кнопок, как затем Windows 11 вернется в то состояние, в каком она была на момент создания бэкапа. Все пользователи смогут скачать новенькую «винду» уже в конце этого года.
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