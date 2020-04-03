Samsung Galaxy Tab S6 получает обновление Android 10

Samsung Galaxy Tab S6, запущен в июле прошлого года с Android 9 Pie, получает обновление Android 10.
Новая прошивка поставляется с номером сборки T865XXU2BTC7 и включает в себя исправление безопасности Android от марта 2020 года. Подробный список изменений недоступен на момент написания этой статьи, и также неясно, принесет ли новая сборка One UI 2.0 или перейдет прямо к 2.1.
В настоящее время это обновление доступно только в Германии для моделей LTE и должно скоро появиться для вариантов Wi-Fi.
Те, кто живет в Германии, должны ожидать уведомления об обновлении своего варианта Galaxy Tab S6 LTE через неделю или две, но они также могут проверить его вручную, перейдя в меню « Настройки» > « Обновление программного обеспечения» на своем планшете.
Новая прошивка поставляется с номером сборки T865XXU2BTC7 и включает в себя исправление безопасности Android от марта 2020 года. Подробный список изменений недоступен на момент написания этой статьи, и также неясно, принесет ли новая сборка One UI 2.0 или перейдет прямо к 2.1.
В настоящее время это обновление доступно только в Германии для моделей LTE и должно скоро появиться для вариантов Wi-Fi.
Те, кто живет в Германии, должны ожидать уведомления об обновлении своего варианта Galaxy Tab S6 LTE через неделю или две, но они также могут проверить его вручную, перейдя в меню « Настройки» > « Обновление программного обеспечения» на своем планшете.