Mi Band 3 и 4 получают крутую функцию с крайним обновлением

Mi Smart Band 4

Компания Xiaomi выпустила обновления программного обеспечения для Mi Band 3 и Mi Smart Band 4 (также известный как Mi Band 4 в Китае), которые теперь позволяют разблокировать ноутбуки с помощью фитнес-браслета без необходимости устанавливать на смартфоны стороннее приложение.Первоначально эта функция доступна только для индийских пользователей, и вы можете разблокировать только ноутбуки с ОС Windows 10.Новые обновления также улучшают счетчик шагов, чтобы фитнес-трекеры не записывали призрачные шаги.Сначала вам необходимо обновить приложение Mi Fit на смартфоне, чтобы установить новую прошивку на Mi Band 3 и Mi Smart Band 4.Xiaomi также обновила приложение Mi Fit, чтобы устранить некоторые ошибки и улучшить пользовательский опыт. Сейчас он на версии 4.0.17 и поддерживает вход с помощью идентификаторов Apple.