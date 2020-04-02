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Mi Band 3 и 4 получают крутую функцию с крайним обновлением

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Softnews / Гаджеты
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Компания Xiaomi выпустила обновления программного обеспечения для Mi Band 3 и Mi Smart Band 4 (также известный как Mi Band 4 в Китае), которые теперь позволяют разблокировать ноутбуки с помощью фитнес-браслета без необходимости устанавливать на смартфоны стороннее приложение.

Первоначально эта функция доступна только для индийских пользователей, и вы можете разблокировать только ноутбуки с ОС Windows 10.
Mi Smart Band 4

Новые обновления также улучшают счетчик шагов, чтобы фитнес-трекеры не записывали призрачные шаги.

Сначала вам необходимо обновить приложение Mi Fit на смартфоне, чтобы установить новую прошивку на Mi Band 3 и Mi Smart Band 4.

Xiaomi также обновила приложение Mi Fit, чтобы устранить некоторые ошибки и улучшить пользовательский опыт. Сейчас он на версии 4.0.17 и поддерживает вход с помощью идентификаторов Apple.
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