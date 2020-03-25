Apple выпускает iOS и iPadOS 13.4 с поддержкой трекпада

Apple начала выпуск стабильной версии 13.4 для совместимых iPhone и iPad.
Основное изменение в этом обновлении заключается в поддержке трекпада в iPadOS. Это позволяет использовать мышь и трекпад Bluetooth и USB с совместимыми iPad с улучшенным UX по сравнению с предыдущими версиями. ОС теперь будет отображать новый указатель мыши, который предназначен для автоматической привязки к элементам пользовательского интерфейса при наведении курсора. Это облегчает использование мышей и трекпадов даже с приложениями, которые не предназначены для использования с указателем. В обновлении также добавлена поддержка нового аксессуара Magic Keyboard со встроенным трекпадом.
Остальные изменения являются общими для iOS и iPadOS. Это включает в себя общий доступ к папкам iCloud Drive из приложения «Файлы», девять новых Memoji, всегда видимые элементы управления для удаления, перемещения, ответа и составления в приложении «Почта», улучшения CarPlay с поддержкой сторонних приложений для навигации и не требующие телефонных звонков. Весь экран, полная блокировка сторонних файлов cookie в Safari и, кроме всего прочего, интеллектуальная поддержка арабского набора текста.
Apple также выпускает обновление 13.4 для TVOS и HomePod. Тем временем Apple Watch получает обновление watchOS 6.2 с покупками в приложении, а также уведомлениями о ЭКГ и нерегулярном ритме сердца в Чили, Новой Зеландии и Турции. Наконец, Mac получают обновление macOS Catalina 10.15.4 с общим доступом к папкам iCloud Drive, экранным временем, синхронизированными по времени текстами для Apple Music, импортом паролей Chrome и Netflix HDR в Safari, поддержкой универсальных покупок для приложений на всех платформах Apple и настроенные опорные режимы для Pro Display XDR.
Основное изменение в этом обновлении заключается в поддержке трекпада в iPadOS. Это позволяет использовать мышь и трекпад Bluetooth и USB с совместимыми iPad с улучшенным UX по сравнению с предыдущими версиями. ОС теперь будет отображать новый указатель мыши, который предназначен для автоматической привязки к элементам пользовательского интерфейса при наведении курсора. Это облегчает использование мышей и трекпадов даже с приложениями, которые не предназначены для использования с указателем. В обновлении также добавлена поддержка нового аксессуара Magic Keyboard со встроенным трекпадом.
Остальные изменения являются общими для iOS и iPadOS. Это включает в себя общий доступ к папкам iCloud Drive из приложения «Файлы», девять новых Memoji, всегда видимые элементы управления для удаления, перемещения, ответа и составления в приложении «Почта», улучшения CarPlay с поддержкой сторонних приложений для навигации и не требующие телефонных звонков. Весь экран, полная блокировка сторонних файлов cookie в Safari и, кроме всего прочего, интеллектуальная поддержка арабского набора текста.
Apple также выпускает обновление 13.4 для TVOS и HomePod. Тем временем Apple Watch получает обновление watchOS 6.2 с покупками в приложении, а также уведомлениями о ЭКГ и нерегулярном ритме сердца в Чили, Новой Зеландии и Турции. Наконец, Mac получают обновление macOS Catalina 10.15.4 с общим доступом к папкам iCloud Drive, экранным временем, синхронизированными по времени текстами для Apple Music, импортом паролей Chrome и Netflix HDR в Safari, поддержкой универсальных покупок для приложений на всех платформах Apple и настроенные опорные режимы для Pro Display XDR.