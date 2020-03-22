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Новый современный интерфейс в Windows 10

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Softnews
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Windows 10 была выпущена пять лет назад, и операционная система в основном оставалась неизменной, так как Microsoft больше не делает масштабные обновления версий ОС раз в три года, как это было раньше. Во время недавней веб-трансляции Windows Insider Microsoft продемонстрировала свое новое видение меню «Пуск» и системы в целом, основанное на Fluent Design. Новое меню «Пуск» может появиться уже в следующем году.

Директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay) сегодня продемонстрировал новый пользовательский интерфейс Windows 10, чтобы отпраздновать миллиард пользователей Windows 10. Тизер, размещенный Microsoft, показывает нам современный дизайн Проводника, контекстного меню, приложения Microsoft Photos, калькулятора, а также меню «Пуск».




Как вы можете видеть в приведенном выше GIF-изображении, Microsoft тестирует переработанное меню «Пуск», в котором будет снижен акцент с живых плиток на стандартные плитки с полупрозрачным фоном.
Эти изменения призваны сделать интерфейс более современным за счет удаления ненужных элементов пользовательского интерфейса. Microsoft недавно начала выпуск новой волны иконок приложений для Windows 10, и в меню «Пуск» будут использоваться эти новые цветные значки.


Также есть новый Проводник и он выглядит примерно так, как мы уже видели в Windows 10X. Он использует макет веб-интерфейса OneDrive, и он не является заменой для текущего Проводника, по крайней мере, на данный момент.
Удивительно, но Microsoft также работает над обновленным пользовательским интерфейсом для контекстного меню, которое выглядит более согласованным в операционной системе. В контекстном меню, которое можно открыть, щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола, появляются новые параметры, которые помогут вам перемещаться между файлами, открывать веб-браузер и открывать вкладки в Проводнике.
Новое обновление пользовательского интерфейса для Windows 10 давно назревало, и Microsoft теперь необходимо модернизировать свою операционную систему, чтобы оставаться конкурентоспособными в постоянно меняющемся мире персональных вычислительных устройств.
Стоит отметить, что Microsoft по-прежнему работает над этим современным пользовательским интерфейсом для Windows 10, и проекты, представленные на приведенных выше фотографиях, пока недоступны для тестировщиков.
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