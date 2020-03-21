Huawei запускает новое крутое приложение AppSearch

Huawei намерена продавать свои устройства за пределами Китая даже без GMS и быстро расширяет портфель приложений в своем магазине AppGallery. Но по-прежнему существует большое количество популярных приложений, которые невозможно найти в магазине Huawei, и владельцы последних устройств Huawei за пределами Китая вынуждены искать альтернативы.
Теперь есть еще одно решение под названием AppSearch. Новое приложение было представлено на немецком веб-сайте Huawei и все еще находится на стадии тестирования.
Это поможет вам найти нужные приложения для ваших мобильных телефонов Huawei/Honor HMS без необходимости перепрыгивать через различные циклы, такие, как установка сторонних магазинов приложений перед установкой их приложений. Facebook и WhatsApp - некоторые из примеров.
Поиск приведет вас к альтернативному магазину приложений, где приложение, которое вы ищете, доступно, поэтому вам не придется повторять один и тот же поиск несколько раз.
Одним словом, весь контент, найденный с помощью AppSearch, предоставляется третьими лицами. И приложения сортируются по категориям - по регионам, популярности или по целям. На данный момент AppSearch получает приложения из пяти магазинов - APKMirror, APKMonk, APKPure, Huawei AppGallery и Amazon App Store.
Теперь есть еще одно решение под названием AppSearch. Новое приложение было представлено на немецком веб-сайте Huawei и все еще находится на стадии тестирования.
Это поможет вам найти нужные приложения для ваших мобильных телефонов Huawei/Honor HMS без необходимости перепрыгивать через различные циклы, такие, как установка сторонних магазинов приложений перед установкой их приложений. Facebook и WhatsApp - некоторые из примеров.
Поиск приведет вас к альтернативному магазину приложений, где приложение, которое вы ищете, доступно, поэтому вам не придется повторять один и тот же поиск несколько раз.
Одним словом, весь контент, найденный с помощью AppSearch, предоставляется третьими лицами. И приложения сортируются по категориям - по регионам, популярности или по целям. На данный момент AppSearch получает приложения из пяти магазинов - APKMirror, APKMonk, APKPure, Huawei AppGallery и Amazon App Store.