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Huawei запускает новое крутое приложение AppSearch

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Softnews
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Huawei намерена продавать свои устройства за пределами Китая даже без GMS и быстро расширяет портфель приложений в своем магазине AppGallery. Но по-прежнему существует большое количество популярных приложений, которые невозможно найти в магазине Huawei, и владельцы последних устройств Huawei за пределами Китая вынуждены искать альтернативы.

Теперь есть еще одно решение под названием AppSearch. Новое приложение было представлено на немецком веб-сайте Huawei и все еще находится на стадии тестирования.
Это поможет вам найти нужные приложения для ваших мобильных телефонов Huawei/Honor HMS без необходимости перепрыгивать через различные циклы, такие, как установка сторонних магазинов приложений перед установкой их приложений. Facebook и WhatsApp - некоторые из примеров.

Поиск приведет вас к альтернативному магазину приложений, где приложение, которое вы ищете, доступно, поэтому вам не придется повторять один и тот же поиск несколько раз.

Одним словом, весь контент, найденный с помощью AppSearch, предоставляется третьими лицами. И приложения сортируются по категориям - по регионам, популярности или по целям. На данный момент AppSearch получает приложения из пяти магазинов - APKMirror, APKMonk, APKPure, Huawei AppGallery и Amazon App Store.
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