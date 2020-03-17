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Вот простой способ установить Google Play Store на телефон Huawei

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Softnews
218
Обнаружен новый способ установки программного обеспечения Google Play на телефоны Huawei (предположительно, он работает и на телефонах Honor).

Вам понадобится приложение Chat Partner, загрузка которого составляет 147 МБ. Также, вероятно, само собой разумеется, но мы все же хотели бы отметить, что это неофициальный метод.

После запуска приложения вам нужно нажать « Определить устройство», затем « Восстановить сейчас» и, наконец, (после появления окна «Администратор устройства») активировать.

Перезагрузите телефон, и магазин Google Play должен быть готов и работать. Войдите в свою учетную запись Google и продолжайте (вы можете удалить Chat Partner сейчас). Если вы получили сообщение об ошибке «Устройство не сертифицировано Play Protect», попробуйте эту процедуру .
Мы попробовали это на Huawei P40 lite, и это сработало. Однако, при тестировании на Huawei Mate 30 Pro мы столкнулись с ошибкой «не сертифицировано» (и описанный выше метод не помог). Наше раннее исследование, однако такое, что разное оборудование может вести себя по-разному - есть сообщения, что оно работает на Mate 30 Pro, а также на Huawei Y7p.

Опять же, это неофициальный способ установки сервисов Google Play на телефон Huawei, и неясно, как долго этот метод будет продолжать работать.
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