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Темный режим Google Play теперь доступен каждому

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Softnews / Интернет
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В то время, как телефоны на Android 10 уже несколько месяцев пользовались преимуществами Dark Mode в Google Play, Google наконец-то представил альтернативный цветной режим для устройств на более низких версиях Android. Согласно последнему сообщению в Twitter из учетной записи Google Play, режим Dark в Google Play теперь доступен на всех устройствах Android.


Чтобы воспользоваться новой опцией, пользователям просто нужно перейти в меню настроек, где теперь будет новый раздел «Тема». Оттуда вы можете переключаться между опциями «Светлая» и «Темная» или оставить системную настройку по умолчанию, которая соответствует родной теме вашего телефона.

Кроме того, переключение позволило бы тем, кто уже работает на Android 10, включать световой режим, когда настройки системы установлены на темное, и наоборот. Пока это следовало настройке системы по умолчанию.

Новая тема Dark Mode естественным образом заменяет белые элементы пользовательского интерфейса на черные и темно-серые, сохраняя при этом свои фирменные зеленые акцентные цвета.
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