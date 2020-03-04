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Приложение Google Play Store скоро переключится на темную тему

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Softnews / Интернет
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Одной из самых больших функций, представленных в Android 10, является системная темная тема. Но некоторые приложения, такие как Google Play Store, будут включать и отключать темный режим в зависимости от настроек системы. Вы скоро получите переключатель, который даст вам более полный контроль над этим.
Скриншоты из меню настроек внутри приложения

Согласно последним сообщениям пользователей Android 10, приложение Google Play Store теперь имеет дополнительную опцию в меню «Настройки» под названием «Тема». Позволяет включить режим освещения, когда настройки системы установлены на темные и наоборот. Или вы можете оставить его, чтобы следовать настройкам системы по умолчанию.

На данный момент эта функция доступна только для некоторых устройств, и для вас не существует APK, чтобы проверить ее.
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