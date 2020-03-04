Приложение Google Play Store скоро переключится на темную тему

Скриншоты из меню настроек внутри приложения

Одной из самых больших функций, представленных в Android 10, является системная темная тема. Но некоторые приложения, такие как Google Play Store, будут включать и отключать темный режим в зависимости от настроек системы. Вы скоро получите переключатель, который даст вам более полный контроль над этим.Согласно последним сообщениям пользователей Android 10, приложение Google Play Store теперь имеет дополнительную опцию в меню «Настройки» под названием «Тема». Позволяет включить режим освещения, когда настройки системы установлены на темные и наоборот. Или вы можете оставить его, чтобы следовать настройкам системы по умолчанию.На данный момент эта функция доступна только для некоторых устройств, и для вас не существует APK, чтобы проверить ее.