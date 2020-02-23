Три функции, которые многие хотели бы видеть в Windows 10

Microsoft постоянно добавляет новые функции в Windows 10 с последующими обновлениями. К сожалению, несмотря на действительно много различных нововведений в этой системе, есть еще несколько, на субъективный взгляд, элементарных функций, которые должны быть включены в нее.

Встроенная реальная программа очистки мусора

Конечно, в Windows 10 есть инструмент под названием «Очистка диска», но, честно говоря, это не выдающаяся программа, которая бы эффектно очищала отдельные разделы от различного «мусора». Это также не современная или особо удобная программа — каждый раздел здесь нужно чистить отдельно. В Windows 10 было бы не плохо увидеть решение такое как на смартфонах Android.

Начинающие пользователи могли бы просто нажать волшебную кнопку, и их компьютер удалит вещи, которые занимали ненужное пространство в течение многих лет. А для опытных пользователей была бы возможность задавать дополнительные критерии — аналогичные тем, которые есть у CCleaner.

Встроенная поддержка .rar, .7z и других архивов

Вы устанавливаете Windows 10, загружаете сжатый файл и, если это не ZIP-архив в формате .zip, вам необходимо установить программу, которая может распаковать его. Конечно, все, что вам нужно сделать, это загрузить бесплатное приложение, такое как 7zip или WinRAR. Но зачем умножать приложения в системе, если Microsoft может найти решение этой ситуации, внедрив встроенную поддержку двух других популярных форматов, без необходимости устанавливать больше инструментов?

Анимированные рабочие столы и дальнейшая персонализация Извините, сейчас 2020 год, и возможности персонализации Windows 10 с точки зрения визуальных решений должны быть гораздо шире. Конечно, обои Microsoft в 4K очень хороши, но возможности, предлагаемые функциями темы, действительно невелики.

Темы — не что иное, как большие пакеты обоев. Возможности изменить цвет системных окон, все еще недостаточно! Почему пользователи, желающие обновить систему, должны использовать дополнительное программное обеспечение? Почему анимированные обои и действительно сложные темы, которые изменяют Windows 10, отсутствуют в системе по умолчанию?



Некоторые из вас скажут, что функции, упомянутые выше, являются мелочами. Может быть, можно поспорить, однако, как упоминалось выше этот субъективное мнение и у каждого пользователя есть свой список претензий и требований к Windows 10, который имеет право на существования.

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