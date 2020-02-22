Google тестирует новый жест двойного касания в Android 11

С выходом первого превью для разработчиков под Android 11 появляются все новые и новые функции. Последняя из них - это новый жест двойного касания, который выполняется на задней панели устройства и по умолчанию запускает Google Assistant, но его также можно изменить, чтобы открыть приложение камеры. Новая функция под кодовым названием Columbus, по-видимому, изначально будет эксклюзивной для линейки Google Pixel.Как это работает, пока остается загадкой, но, похоже, смартфон улавливает удар сзади с помощью акселерометра или датчиков гироскопа, поэтому для его работы не требуется специального оборудования. Кажется также, что он может подцепить двойное нажатие даже через чехол.По словам разработчиков, которые пробовали предварительный просмотр, эта функция работает даже тогда, когда экран выключен. Кроме того, в сообщениях говорится, что чувствительность кажется довольно высокой, и это приводит к случайным срабатываниям.