Apple рассматривает возможность позволить пользователям iPhone менять свои приложения по умолчанию

Согласно новому отчету Bloomberg, Apple рассматривает возможность открытия своих ОС iOS и iPad, чтобы пользователи могли выбирать свои собственные приложения по умолчанию. Кроме того, технологический гигант из Купертино может также открыть свой динамик HomePod для сторонних сервисов потоковой передачи музыки, таких как Spotify и Pandora. Сообщение поступает из неназванных источников, близких к ситуации. Apple еще не сделала каких-либо официальных комментариев по этому вопросу.
В соответствии с новой разработкой Apple рассматривает возможность выбора стороннего веб-браузера и почтового приложения для начинающих. Компания долгое время тщательно проверялась на предмет блокировки своих собственных приложений по умолчанию, не предоставляя пользователям возможность их изменять.
В марте Spotify подал жалобу в Европейскую комиссию по поводу антиконкурентной практики Apple в отношении работы App Store. Apple также подверглась давлению со стороны антимонопольной комиссии Палаты представителей США на слушаниях в прошлом году.
Ходят слухи, что новая функция появится уже в iOS 14, но нам придется ждать большего подтверждения со стороны Apple.
В соответствии с новой разработкой Apple рассматривает возможность выбора стороннего веб-браузера и почтового приложения для начинающих. Компания долгое время тщательно проверялась на предмет блокировки своих собственных приложений по умолчанию, не предоставляя пользователям возможность их изменять.
В марте Spotify подал жалобу в Европейскую комиссию по поводу антиконкурентной практики Apple в отношении работы App Store. Apple также подверглась давлению со стороны антимонопольной комиссии Палаты представителей США на слушаниях в прошлом году.
Ходят слухи, что новая функция появится уже в iOS 14, но нам придется ждать большего подтверждения со стороны Apple.