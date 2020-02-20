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Android 11 теперь доступен в форме предварительного просмотра, и вот что нового

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Softnews / Интернет
81
Google привел нас к выпуску первого предварительного просмотра новой версии Android для разработчиков в марте, но на этот раз компания работала быстрее. Android 11 / R теперь представлен в виде предварительного просмотра для разработчиков 1. Как обычно, он не предназначен для использования обычными пользователями, потому что это пока первый неполный черновик того, что в конечном итоге станет Android 11 в конце этого года.
Тем не менее, релиз полезен, потому что мы получаем представление об изменениях на пути к окончательному выпуску Android 11. Обратите внимание, что это может быть не полный список, поскольку Google имеет привычку представлять некоторые новые функции в мае во время конференции разработчиков I / O, которая также является первой открытой бета-версией новой системы, доступной для всех желающих. Кроме того, некоторые из этих вещей могут не повлиять на окончательную сборку Android 11 - мы уже видели множество новых функций, которые были удалены ранее.

Связь

5G станет модным словом года, поэтому очевидно, что Android 11 движется вперед, хотя технически Android 10 «поддерживает» и 5G. В новой версии появятся обновленные API-интерфейсы подключения, благодаря чему разработчики смогут еще больше воспользоваться улучшенной скоростью и задержкой, которые предлагает 5G. Разработчики могут проверить, является ли соединение неизмеренным, и если это так, то приложение может предложить более высокое разрешение или качество, которое может использовать больше данных. Это помогает разработчикам определить, какие операторы предлагают действительно неизмеренные данные при подключении к 5G.
Существует также API для оценки пропускной способности, который позволяет разработчикам легко определить, какая полоса пропускания в нисходящем / восходящем направлении доступна, без необходимости опрашивать приложение или вычислять собственную оценку.

Также включены улучшения сервиса скрининга вызовов, а также усовершенствования API для предложений Wi-Fi и улучшения Passpoint.

Поддерживаются новые экраны

Экраны с проколами и водопадом теперь поддерживаются в Android на уровне платформы, поэтому компаниям, использующим их, не нужно будет выполнять дополнительную работу по добавлению поддержки самостоятельно. Приложения могут управлять точечными и водопадными экранами, используя существующие API-интерфейсы вырезов.
Это может позволить вашему приложению использовать весь экран водопада, включая, например, края.

Уведомления

Уведомления снова подправлены. На этот раз в тени уведомлений будет выделен раздел разговоров для постоянных конвоев. Пузыри - это способ держать разговоры в поле зрения и быть доступными, пока вы делаете другие вещи на своем телефоне. Думайте о них, как о главах чата Facebook Messenger, но для каждого приложения обмена сообщениями и чата на вашем устройстве (если их разработчики решат использовать новый API).

Если приложение поддерживает копирование и вставку изображений, то в Android 11 вы сможете вставлять изображения в ответы на уведомления, таким образом, нужно переходить в приложение из уведомления даже меньше, чем раньше. В этом первом предварительном просмотре для разработчиков есть поддержка копирования изображений, встроенная в Chrome, и поддержка вставки изображений через Gboard.

Конфиденциальность и разрешения

В отношении конфиденциальности мы получаем новое единовременное разрешение для определения местоположения, а также для использования микрофона и камеры. Это означает, что приложения могут получать доступ до тех пор, пока вы не отойдете от приложения, а затем они должны спросить вас снова.
Кроме того, в конце этого года приложениям в Play Store будет разрешено запрашивать данные о вашем местоположении только в фоновом режиме с разрешения Google. По состоянию на 3 августа все новые приложения, представленные в Play Store и имеющие доступ к фоновому местоположению, должны будут утверждаться, а со 2 ноября все существующие приложения, запрашивающие фоновое местоположение, должны будут утверждаться компанией, иначе они будут удалены из Магазин игр. Это огромное изменение, потому что оно влияет на все версии Android, а не только на 11.
Что касается разрешений, Android 11 будет «препятствовать» повторным запросам разрешений в определенной группе разрешений. Если дважды нажать «Запретить» для получения какого-либо определенного разрешения, во время установки приложения на устройстве это будет восприниматься системой как «больше не спрашивать», и с этой точки зрения вы никогда не будете раздражены. на. Если после этого вы передумали и хотите предоставить это разрешение для этого приложения, вам нужно будет зайти в «Настройки» и сделать это вручную (или переустановить приложение).
Обновления системы Google Play (ранее Project Mainline), представленные в Android 10, были расширены для добавления 12 новых обновляемых модулей, включая модуль разрешений, который стандартизирует доступ пользователей и разработчиков к критическим элементам управления конфиденциальностью.

Запись экрана, улучшения темных тем

Запись экрана вернулась (она была включена в более ранние версии Android 10, а затем упала), и на этот раз она действительно работает. Вы можете вызвать это с помощью новой плитки быстрых настроек.
Темная тема сможет автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, будь то темнота, когда солнце садится, и свет, когда солнце восходит снова, или просто любой произвольный интервал, который вам нравится.

Разнообразный

Также есть новый API Neural Networks, который расширяет операции и средства управления, доступные для разработчиков, а также множество улучшений в безопасности. Разработчики получают новые процессы и инструменты, чтобы минимизировать влияние обновлений платформы на их приложения. Приложения могут использовать новый API для отключения вибрации от мелодий звонка, сигналов тревоги или уведомлений, когда сеанс захвата камеры активен, а теги метаданных позволяют использовать режимы bokeh для запросов захвата камеры на устройствах, которые его поддерживают.

Пиксель 4 конкретные изменения

Для Pixel 4 и 4 XL, в частности, есть новый жест Motion Sense для приостановки музыки, а также опция для повышения чувствительности к прикосновению при использовании защитной пленки.

Скачать

Если вы являетесь разработчиком или можете вручную прошить глючные предварительные версии ОС на телефоне, который не является вашим ежедневным драйвером (и вам это доставляет удовольствие), вы можете загрузить здесь полные заводские образы Android 11 DP1 и файлы OTA сюда . Предварительный просмотр совместим со всеми пикселями, кроме оригинального Pixel и Pixel XL . Не пытайтесь сделать это, если вы не чувствуете себя комфортно, используя режим восстановления и ADB, или случайные вещи не работают.
Кроме того, в конце этого года приложениям в Play Store будет разрешено запрашивать данные о вашем местоположении только в фоновом режиме с разрешения Google. По состоянию на 3 августа все новые приложения, представленные в Play Store и имеющие доступ к фоновому местоположению, должны будут утверждаться, а со 2 ноября все существующие приложения, запрашивающие фоновое местоположение, должны будут утверждаться компанией, иначе они будут удалены из Play Store. Это огромное изменение, потому что оно влияет на все версии Android, а не только на 11.

Что касается разрешений, Android 11 будет «препятствовать» повторным запросам разрешений в определенной группе разрешений. Если дважды нажать «Запретить» для получения какого-либо определенного разрешения, во время установки приложения на устройстве это будет восприниматься системой как «больше не спрашивать», и с этой точки зрения вы никогда не будете раздражаться. Если после этого вы передумали и хотите предоставить разрешение для этого приложения, вам нужно будет зайти в «Настройки» и сделать это вручную (или переустановить приложение).

Обновления системы Google Play (ранее Project Mainline), представленные в Android 10, были расширены для добавления 12 новых обновляемых модулей, включая модуль разрешений, который стандартизирует доступ пользователей и разработчиков к критическим элементам управления конфиденциальностью.

Запись экрана, улучшения темных тем

Запись экрана вернулась (она была включена в более ранние версии Android 10, а затем пропала), и на этот раз она действительно работает. Вы можете вызвать эту функцию с помощью новой плитки быстрых настроек.

Темная тема сможет автоматически включаться и выключаться в зависимости от времени суток, будь то темнота, когда солнце садится, и свет, когда солнце восходит снова, или просто любой произвольный интервал, который вам нравится.

Разнообразный

Также есть новый API Neural Networks, который расширяет операции и средства управления, доступные для разработчиков, а также множество улучшений в безопасности. Разработчики получают новые процессы и инструменты, чтобы минимизировать влияние обновлений платформы на их приложения. Приложения могут использовать новый API для отключения вибрации от мелодий звонка, сигналов тревоги или уведомлений, когда сеанс захвата камеры активен, а теги метаданных позволяют использовать режимы bokeh для запросов захвата камеры на устройствах, которые его поддерживают.

Pixel 4 конкретные изменения

Для Pixel 4 и 4 XL, в частности, есть новый жест Motion Sense для приостановки музыки, а также опция для повышения чувствительности к прикосновению при использовании защитной пленки.

Скачать

Если вы являетесь разработчиком или можете вручную прошить глючные предварительные версии ОС на телефоне, который не является вашим ежедневным драйвером (и вам это доставляет удовольствие), вы можете загрузить полные заводские образы Android 11 DP1 и файлы OTA. Предварительный просмотр совместим со всеми пикселями, кроме оригинального Pixel и Pixel XL. Не пытайтесь сделать это, если вы не чувствуете себя комфортно, используя режим восстановления и ADB, или случайные вещи не работают.
Если вам нужна бета-версия, которую вы можете легко установить на свой Pixel, вам придется подождать до мая в соответствии с графиком предварительной версии Google, который вы видите выше.
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