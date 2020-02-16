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Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11

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Softnews
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С выходом Android 10 произошел глубокий пересмотр решений, касающихся управления доступом для приложений. Цель — предоставить пользователю больший контроль над фоновыми действиями, а также пресечь со стороны приложений попытки получения определенных доступов (путём уведомления пользователя). Теперь и Xiaomi, чтобы улучшить безопасность важных для пользователя данных, тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11.


В настоящее время Xiaomi тестирует новую функцию безопасности, чтобы предупредить пользователя, когда определенное приложение использует конфиденциальные разрешения. Функция тестируется в пользовательской оболочке MIUI 11, которая в основном является преемницей находящегося в настоящее время в обращении скина MIUI 10. MIUI 11 в бета-версии доступна всем, кто желает принять участие в тестировании.


Новая функция называется «Записи поведения приложения» в MIUI 11. По сути, она регистрирует, какие разрешения использует приложение, и определяет, открывает ли оно другое приложение в фоновом режиме. Согласно официальным комментариям, вышеуказанные действия приводят к выполнению определенных «чувствительных действий», таких как:
  • Запись аудио в фоновом режиме
  • Доступ к событиям календаря
  • Доступ к истории звонков
  • Телефонный звонок
  • Фотосъемка или запись видео
  • Доступ или сохранение элементов в буфер обмена
  • Доступ к контактам
  • Доступ к вашему местоположению
  • Чтение ваших текстовых сообщений
  • Доступ к данным датчика
  • Доступ к информации о деятельности
  • Доступ к информации об устройстве
  • Чтение вашего номера телефона
  • Доступ или сохранение файлов в фоновом режиме.
Весь процесс начинается, когда приложение после запуска одновременно запускает цепочку других приложений и использует конфиденциальные разрешения для выполнения вышеупомянутых конфиденциальных действий. На данный момент пользователи имеют возможность получать уведомления об этих действиях и могут отключить их. Мы высоко ценим новую функцию, и с интересом ждем того, к чему это может привести в ближайшем будущем. К сожалению, новшество все еще тестируется и не будет сразу доступно для стабильной сборки MIUI 11.
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