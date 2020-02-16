Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11

Запись аудио в фоновом режиме

Доступ к событиям календаря

Доступ к истории звонков

Телефонный звонок

Фотосъемка или запись видео

Доступ или сохранение элементов в буфер обмена

Доступ к контактам

Доступ к вашему местоположению

Чтение ваших текстовых сообщений

Доступ к данным датчика

Доступ к информации о деятельности

Доступ к информации об устройстве

Чтение вашего номера телефона

Доступ или сохранение файлов в фоновом режиме.

С выходом Android 10 произошел глубокий пересмотр решений, касающихся управления доступом для приложений. Цель — предоставить пользователю больший контроль над фоновыми действиями, а также пресечь со стороны приложений попытки получения определенных доступов (путём уведомления пользователя). Теперь и Xiaomi, чтобы улучшить безопасность важных для пользователя данных,В настоящее время Xiaomi тестирует новую функцию безопасности, чтобы предупредить пользователя,. Функция тестируется в пользовательской оболочке MIUI 11, которая в основном является преемницей находящегося в настоящее время в обращении скина MIUI 10. MIUI 11 в бета-версии доступна всем, кто желает принять участие в тестировании.Новая функция называется. По сути, она регистрирует, какие разрешения использует приложение, и определяет, открывает ли оно другое приложение в фоновом режиме. Согласно официальным комментариям, вышеуказанные действия приводят к выполнению определенных «чувствительных действий», таких как:Весь процесс начинается, когда приложение после запуска одновременно запускает цепочку других приложений и использует конфиденциальные разрешения для выполнения вышеупомянутых конфиденциальных действий. На данный момент пользователи имеют возможность получать уведомления об этих действиях и могут отключить их. Мы высоко ценим новую функцию, и с интересом ждем того, к чему это может привести в ближайшем будущем. К сожалению, новшество все еще тестируется и не будет сразу доступно для стабильной сборки MIUI 11.