Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11

С выходом Android 10 произошел глубокий пересмотр решений, касающихся управления доступом для приложений. Цель — предоставить пользователю больший контроль над фоновыми действиями, а также пресечь со стороны приложений попытки получения определенных доступов (путём уведомления пользователя). Теперь и Xiaomi, чтобы улучшить безопасность важных для пользователя данных, тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11.
В настоящее время Xiaomi тестирует новую функцию безопасности, чтобы предупредить пользователя, когда определенное приложение использует конфиденциальные разрешения. Функция тестируется в пользовательской оболочке MIUI 11, которая в основном является преемницей находящегося в настоящее время в обращении скина MIUI 10. MIUI 11 в бета-версии доступна всем, кто желает принять участие в тестировании.
Новая функция называется «Записи поведения приложения» в MIUI 11. По сути, она регистрирует, какие разрешения использует приложение, и определяет, открывает ли оно другое приложение в фоновом режиме. Согласно официальным комментариям, вышеуказанные действия приводят к выполнению определенных «чувствительных действий», таких как:
В настоящее время Xiaomi тестирует новую функцию безопасности, чтобы предупредить пользователя, когда определенное приложение использует конфиденциальные разрешения. Функция тестируется в пользовательской оболочке MIUI 11, которая в основном является преемницей находящегося в настоящее время в обращении скина MIUI 10. MIUI 11 в бета-версии доступна всем, кто желает принять участие в тестировании.
Новая функция называется «Записи поведения приложения» в MIUI 11. По сути, она регистрирует, какие разрешения использует приложение, и определяет, открывает ли оно другое приложение в фоновом режиме. Согласно официальным комментариям, вышеуказанные действия приводят к выполнению определенных «чувствительных действий», таких как:
- Запись аудио в фоновом режиме
- Доступ к событиям календаря
- Доступ к истории звонков
- Телефонный звонок
- Фотосъемка или запись видео
- Доступ или сохранение элементов в буфер обмена
- Доступ к контактам
- Доступ к вашему местоположению
- Чтение ваших текстовых сообщений
- Доступ к данным датчика
- Доступ к информации о деятельности
- Доступ к информации об устройстве
- Чтение вашего номера телефона
- Доступ или сохранение файлов в фоновом режиме.