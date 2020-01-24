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Quick Share - грядущая версия Samsung AirDrop от Apple

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Softnews / Гаджеты
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К тому времени, когда Google будет готов выпустить Fast Share (ранее известную как Nearby Sharing), свой ответ на функцию Apple AirDrop, половина мобильной индустрии придумала бы собственную версию. Мы знаем, что Xiaomi, OPPO, Vivo и Realme уже создали альянс для создания собственной версии AirDrop, которая позволит пользователям обмениваться файлами на устройствах в пределах своего диапазона с использованием WiFi и Bluetooth. Теперь в эксклюзивном отчете сообщается, что у Samsung есть и собственная версия под названием Quick Share.

В эксклюзивном отчете разработчиков XDA раскрыты подробности о Quick Share, который будет работать на всех смартфонах Samsung. Они смогли получить APK и предоставили подробную информацию о новой функции.

В соответствии с описанием приложения Quick Share позволяет «мгновенно делиться (файлами) с близкими людьми» с помощью телефона Samsung или планшета Samsung. Требуется, чтобы на другом устройстве был включен Quick Share, был включен экран и видимость включена.

Меню настроек Quick Share имеет функции, аналогичные функциям Google Fast Share. При включении люди теперь могут найти вас и отправить вам файлы. В нем говорится, что для использования Quick Share для отправки файла в любое приложение все, что вам нужно сделать, это нажать поделиться и выбрать Quick Share. Это должно быть так же просто, как вы выбираете Bluetooth в меню общего доступа.

Есть два варианта на выбор, кто может поделиться с вами. Вы можете выбрать «Только контакты» (только для пользователей Samsung Social в ваших контактах) или «Все». Последнее позволяет любому, кто находится рядом с вами, иметь возможность обмениваться файлами с вами.

Еще один скриншот из приложения показывает, что вы можете использовать Quick Share для отправки файлов на устройства SmartThings. В нем говорится, что файлы будут временно загружены в облако, а затем передаются на устройство. В нем также указывается, что вы сможете отправлять до 1 ГБ за раз и максимум 2 ГБ в день (это только для устройств SmartThings).

APK был получен из источника, который имеет доступ к Galaxy S20 +. Однако, когда его попробовали на двух устройствах Samsung, это не сработало. Поскольку функция еще не запущена, понятно, почему она еще не работает.

Ожидается, что Quick Share будет официально представлен в следующем месяце на мероприятии Galaxy Unpacked. Подробности о доступности для других устройств должны быть раскрыты тогда.
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