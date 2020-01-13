Realme UI официальна: упрощенный дизайн и новые функции

Realme давно дразнил свой пользовательский интерфейс и даже начал бета-тестирование в Китае. Сегодня бренд официально объявил о появлении пользовательского интерфейса Realme, который должен предлагать более удобный Android-интерфейс. Он основан на ColorOS 7 и Android 10 и имеет упрощенный дизайн и некоторые новые и улучшенные функции.
Пользовательский интерфейс Realme рекламируется как «Seamless Fun» и предоставляет множество визуальных эффектов - системные цвета, значки, обои и анимации являются новыми. Согласно Realme, интерфейс имеет «аутентичную цветовую схему, дающую ощущение жизненной силы, которая может заставить пользователей чувствовать себя моложе».
Вы сможете создавать иконки, делать их более круглыми и настраивать их прозрачность. Их размер также можно персонализировать, а также фактическое изображение на иконке.
Без новых обоев не может быть редизайна, поэтому Realme разработала 11 новых фонов для домашних экранов Realme. Они «вдохновлены природными элементами» и всегда будут соответствовать каждой цветовой гамме. Анимация также улучшена и теперь "супер крутая".
Конечно, новый интерфейс - это не только внешний вид, но и производительность. Realme UI основан на Android 10 и предоставляет функции энергосбережения, а также некоторые «модные функции».
Существует также «Режим фокусировки», который изолирует вас от внешнего мира, и система будет играть расслабляющую музыку, чтобы помочь вам сосредоточиться.
Realme действительно гордится функцией «Защита личной информации», которая позволяет системе предоставлять пустые информационные страницы, когда приложения запрашивают доступ к вашей личной информации, включая историю вызовов, контакты, сообщения или расписание. Таким образом, ваши данные будут в безопасности, и вы не будете ограничивать полезность приложений.
Realme предоставил нам график стабильного развертывания своего пользовательского интерфейса, и, похоже, он соответствует ранее объявленному графику в конце 2019 года. Мы также надеемся, что будущие устройства Realme будут поставляться с Realme UI и Android 10 из коробки.
Пользовательский интерфейс Realme рекламируется как «Seamless Fun» и предоставляет множество визуальных эффектов - системные цвета, значки, обои и анимации являются новыми. Согласно Realme, интерфейс имеет «аутентичную цветовую схему, дающую ощущение жизненной силы, которая может заставить пользователей чувствовать себя моложе».
Вы сможете создавать иконки, делать их более круглыми и настраивать их прозрачность. Их размер также можно персонализировать, а также фактическое изображение на иконке.
Без новых обоев не может быть редизайна, поэтому Realme разработала 11 новых фонов для домашних экранов Realme. Они «вдохновлены природными элементами» и всегда будут соответствовать каждой цветовой гамме. Анимация также улучшена и теперь "супер крутая".
Конечно, новый интерфейс - это не только внешний вид, но и производительность. Realme UI основан на Android 10 и предоставляет функции энергосбережения, а также некоторые «модные функции».
Существует также «Режим фокусировки», который изолирует вас от внешнего мира, и система будет играть расслабляющую музыку, чтобы помочь вам сосредоточиться.
Realme действительно гордится функцией «Защита личной информации», которая позволяет системе предоставлять пустые информационные страницы, когда приложения запрашивают доступ к вашей личной информации, включая историю вызовов, контакты, сообщения или расписание. Таким образом, ваши данные будут в безопасности, и вы не будете ограничивать полезность приложений.
Realme предоставил нам график стабильного развертывания своего пользовательского интерфейса, и, похоже, он соответствует ранее объявленному графику в конце 2019 года. Мы также надеемся, что будущие устройства Realme будут поставляться с Realme UI и Android 10 из коробки.