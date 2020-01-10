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12:00

MIUI 12 от Xiaomi появится в третьем квартале 2020 года

10:00

Samsung продемонстрировала новый смартфон с раскладным экраном

08:00

Поставки iPhone в Китае серьёзно выросли в декабре

20:00

В сеть утекли технические характеристики Samsung Galaxy Tab S6 5G

18:00

Samsung сделал защищенный от отпечатков пальцев портативный SSD

16:00

Realme показывает свой собственный фитнес-трекер

14:00

Xiaomi Mi Band 5 будет с 1,2-дюймовым дисплеем и NFC на глобальных устройствах

12:00

Apple App Store бьёт рекорд из заработков в 2020 году

10:00

Samsung продал огромное количество смартфонов Galaxy Fold в 2019 году

08:00

Xiaomi Mi 8 получает стабильную версию Android 10

20:00

Xiaomi выпускает детские обучающие часы Mitu 4Pro

18:00

Рендеры iPhone 9 показывают нам предстоящий смартфон от Apple

16:00

Пятимодульная камера Huawei P40 Pro показана на снимках

14:00

OnePlus получает новую функцию оптимизированной зарядки

12:00

OnePlus Concept One представлен с исчезающей камерой

10:01

Android 10 прибывает на Motorola One Vision

08:00

Diesel выпускает умные часы Fadelite с WearOS и Snapdragon 3100

22:00

Сочетание мощности и элегантности: планшеты Lenovo

20:00

Realme поставила 25 миллионов телефонов в 2019 году

18:00

Первая распродажа Redmi K30 5G закончилась через два часа

16:00

MediaTek Dimensity 800 - чипсет 5G для смартфонов среднего класса

14:00

Royole анонсирует Mirage Smart Speaker и RoWrite 2

12:00

Realme X50 5G официально анонсирован: характеристики и цены

10:00

Дизайн Google Pixel 4a подтвержден утечками

08:00

AnTuTu опубликовал последние рейтинги мощных смартфонов на 2019 год

20:00

Realme 5i официально представлен: характеристики и цены

18:00

Withings ScanWatch - новые умные часы с активным отслеживанием здоровья

16:10

Модели Samsung Galaxy A51 и A71 официально подтверждены

14:00

Android 10 официально выходит на Sony Xperia XZ2 Trio и XZ3

12:00

Манекен OnePlus 8 Lite подтверждает тройную камеру

10:00

Apple может выгравировать эмодзи на ваших AirPods и AirPods Pro

08:00

Новый ретро-телефон Nokia появится к концу месяца

17:03

Новый патент Xiaomi - сразу 2 камеры под экраном