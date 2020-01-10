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MIUI 12 от Xiaomi появится в третьем квартале 2020 года

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Softnews
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Китайский производитель телефонов Xiaomi сегодня дразнил MIUI 12 - следующую версию своего собственного Android-скина и преемника MIUI 11.

Компания не раскрыла ничего о MIUI 12, кроме публикации изображения в китайской социальной сети Weibo с ее логотипом.
MIUI 11 был анонсирован в сентябре прошлого года, а его стабильное глобальное ПЗУ началось в октябре, поэтому мы ожидаем, что MIUI 12 появится в тот же период.

В MIUI 11 реализован общесистемный темный режим, улучшенный постоянный дисплей и системный шрифт Mi Lan Pro. Он также поставляется с новыми анимациями, обоями и темами, и компания также объявила Mi Go Travel Suite, чтобы помочь вам с бронированием билетов на различные виды путешествий.

Что принесет MIUI 12 и какой будет модернизация по сравнению с предшественником, еще неизвестно, но больше информации о нем, вероятно, появится в ближайшие недели или месяцы.
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