Oppo, vivo и Xiaomi запускают системы беспроводной передачи файлов

Oppo, vivo и Xiaomi являются тремя крупнейшими производителями смартфонов в мире, и еще в августе они объявили о сотрудничестве под названием «Inter-Transfer Alliance Group», которое должно позволить их устройствам осуществлять бесперебойную передачу файлов на высоких скоростях.
После нескольких месяцев открытого бета-тестирования группа наконец закончила тестирование и в пресс-релизе объявила о том, что кросс-бренд-сервис становится глобальным. Согласно сообщению для средств массовой информации, они рассчитывают на это распространение по всему миру из-за «ожидаемого увеличения среднего размера файлов».
По словам Спарк Ни, старшего вице-президента в естественных условиях, партнерство позволит пользователям обмениваться файлами по беспроводной сети без необходимости подключения к Интернету. Служба будет использовать Bluetooth для быстрого сопряжения и Wi-Fi P2P для высокоскоростного соединения. Для его использования необходимо включить Wi-Fi и Bluetooth, а затем в меню выберите, какие файлы вы хотите передать.
Peer-to-Peer Transmission Alliance является глобальным названием сотрудничества и стремится добавить больше брендов, которые хотят участвовать и расширять свою экосистему. Скорость передачи данных составит до 20 МБ / с и будет доступна на смартфонах с февраля 2020 года.
После нескольких месяцев открытого бета-тестирования группа наконец закончила тестирование и в пресс-релизе объявила о том, что кросс-бренд-сервис становится глобальным. Согласно сообщению для средств массовой информации, они рассчитывают на это распространение по всему миру из-за «ожидаемого увеличения среднего размера файлов».
По словам Спарк Ни, старшего вице-президента в естественных условиях, партнерство позволит пользователям обмениваться файлами по беспроводной сети без необходимости подключения к Интернету. Служба будет использовать Bluetooth для быстрого сопряжения и Wi-Fi P2P для высокоскоростного соединения. Для его использования необходимо включить Wi-Fi и Bluetooth, а затем в меню выберите, какие файлы вы хотите передать.
Peer-to-Peer Transmission Alliance является глобальным названием сотрудничества и стремится добавить больше брендов, которые хотят участвовать и расширять свою экосистему. Скорость передачи данных составит до 20 МБ / с и будет доступна на смартфонах с февраля 2020 года.