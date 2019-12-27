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Android 11 позволит Вам записывать видео размером более 4G

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Softnews
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Интересный факт: телефоны Android не могут записывать видеофайлы размером более 4 ГБ. Впрочем, это может измениться в следующем году в Android 11, и сказать, что это будет долгожданное изменение, - огромное преуменьшение.

С течением времени ограничение становится все более раздражающим, потому что сейчас телефоны, способные записывать 4K-видео со скоростью 30 кадров в секунду, в основном повсеместно, а это означает большие размеры файлов. 4K60 занимает еще больше места, и не удивляйтесь, если в ближайшее время на рынке появятся первые устройства с возможностью записи 8K.
Имея это в виду, размер снимаемого видео в минуту будет только увеличиваться, а это означает, что вы будете встраивать все меньше и меньше времени в эти 4 ГБ. Как сейчас, запись видео не остановится после того, как текущий создаваемый файл достигнет 4 ГБ, приложение камеры продолжит записывать последующие файлы. Поэтому, если вы продолжите идти, даже в 4K30, вы можете обнаружить, что в вашей галерее хранится куча разных файлов, которые, по вашему мнению, представляли собой одну непрерывную запись. Не идеально, конечно.

Ограничение в 4 ГБ было введено в 2014 году, когда мир мобильных устройств сильно отличался с точки зрения аппаратных возможностей, и, хотя в то время это могло иметь какой-то смысл, это определенно является лишь шагом назад в пользовательском опыте прямо сейчас. Google, кажется, понял это.

В описании нового коммита в Android Open Source Project говорится, что Google позволит Android «создавать / смешивать файлы размером более 4 ГБ» в следующей основной версии ОС. Это Android 11, и если компания будет придерживаться прежних временных рамок, первая бета-версия должна появиться где-то в марте.
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