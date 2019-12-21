Xiaomi начинает выпуск новой крутой функции MIUI 11

Компания Xiaomi начала выпускать новейшую функцию MIUI, которая является их новым календарем учебных программ для Xiao AI. Он предназначен для учителей, студентов и преподавателей и по существу выполняет функции расписания и планировщика. Вы можете перечислить ваши курсы, классы и даже информацию вашего учителя за любой день. Это удивительно хорошо разработанная реализация.
Помимо этого, календарь учебных программ Xiao AI скоро будет поддерживать функцию обмена. Простым нажатием кнопки вы можете поделиться заранее запланированным расписанием со всеми группами, что значительно упрощает планирование. Кроме того, каждый может импортировать ваше общее расписание, и информация об этом автоматически импортируется вместе с оригиналом.
Он также синхронизируется со стандартным календарем Xiaomi MIUI и Negative Screen. В будущем ожидается дальнейшая поддержка и интеграция с другими приложениями MIUI. В дополнение к телефонам Xiaomi, все ученики Xiao Ai, учителя Xiao Ai, колонки Xiao Ai и даже телефоны не Xiaomi в конечном итоге получат поддержку приложения, как только оно будет выпущено публично.
По сути, это календарь, ориентированный на студентов, где вы можете записывать заметки на любой день. Это намного более надежный и впечатляющий, чем ваше стандартное приложение календаря. У него солидный набор функций, и мы рады видеть, как они работают в повседневном использовании. Пока это только в Китае, мы не можем дождаться, когда эта функция появится на мировых устройствах.
Помимо этого, календарь учебных программ Xiao AI скоро будет поддерживать функцию обмена. Простым нажатием кнопки вы можете поделиться заранее запланированным расписанием со всеми группами, что значительно упрощает планирование. Кроме того, каждый может импортировать ваше общее расписание, и информация об этом автоматически импортируется вместе с оригиналом.
Он также синхронизируется со стандартным календарем Xiaomi MIUI и Negative Screen. В будущем ожидается дальнейшая поддержка и интеграция с другими приложениями MIUI. В дополнение к телефонам Xiaomi, все ученики Xiao Ai, учителя Xiao Ai, колонки Xiao Ai и даже телефоны не Xiaomi в конечном итоге получат поддержку приложения, как только оно будет выпущено публично.
По сути, это календарь, ориентированный на студентов, где вы можете записывать заметки на любой день. Это намного более надежный и впечатляющий, чем ваше стандартное приложение календаря. У него солидный набор функций, и мы рады видеть, как они работают в повседневном использовании. Пока это только в Китае, мы не можем дождаться, когда эта функция появится на мировых устройствах.