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Лейсан Шакирова приедет на конкурс «Миссис Россия Интернешнл 2020», чтобы передать корону

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По словам Лейсан Шакировой, 19 Октября в Ростове-на-Дону состоится финал конкурса «Миссис Россия Интернешнл 2020», где она вручит корону новой победительнице.

Лейсан Шакирова — 37-летняя многодетная мама из Казани, жизнь которой круто изменилась после победы на прошлогоднем конкурсе красоты среди замужних женщин.
По словам Лейсан, победа вдохновила ее на смену сферы своей деятельности и на новые достижения.

Уже через несколько дней Лейсан передаст корону новой обладательнице титула, а возможно, и своей землячке, так как в этом году республику Татарстан будут представлять две участницы.


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