Лучший педагог-психолог будет выбран в российской столице

В апреле столичным Департаментом образования и науки был дан старт конкурсу профессионального мастерства под названием «Педагог-психолог Москвы – 2021». Он призван определить лучшего педагога-психолога города. Преподаватели в рамках своего участия в соревнованиях должны сдать до тридцатого апреля эссе о стандартах и перспективах развития профессии, а также подготовить видеомонолог с рассказом о своем профессиональном потенциале.
Как сообщила в своем комментарии начальник Отдела взаимодействия с образовательными организациями московского ГППЦ Анастасия Кузнецова, участие в конкурсе поможет педагогам выйти из оны комфорта, поставить перед собой новую точку роста и достичь ее. Состязания станут хорошей возможностью произвести обмен опытом и эффективными профессиональными практиками. Победитель соревнований будет защищать честь столицы нашей страны в рамках Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2021».