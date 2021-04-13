19 московских школьников получили дипломы победителей Всероссийской олимпиады по информатике

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3rd Gen HAVAL H6 и JOLION выходят на мировой рынок

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Kavalan выигрывает все награды Icons of Whisky на конкурсе WWA 2021

19:16

Хостинг: просто и понятно для чайников

18:53

Президент наградил главного исследователя Арепливира

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Что такое NFT-токены и почему компьютерные картинки стоят миллионы?

13:33

Серия HeatPro выводит надежные технологии защиты периметра и обнаружения пожаров на массовый рынок

12:55

Premia Partners объявляет о листинге первого гонконгского биржевого облигационного фонда

10:17

Горячая сухая лапша, Башня желтого журавля и новые проекты: Ухань зовет в гости

09:45

Cobre del Mayo, S.A. de C.V. меняет облигации с опционом на выплату процентов в 2021 г.

09:06

PS128 улучшает настроение и качество сна у пациентов в состояниях тревоги и стресса

22:00

Технологии персонализации и решение Manzana Predictive Analytics демонстрируют высокие результаты в SPAR Калининград

19:03

Вице-президент Группы «Эталон»: «Наша задача использовать BIM на всем жизненном цикле объекта»

14:52

Компании AspenTech и L&T Technology Services объединяют усилия, чтобы предоставлять инженерные решения через управляемые сервисы облачного хостинга

14:18

Новые технологии майнинга без использования

13:53

SkinPen® Precision теперь под прямым управлением в Великобритании и Ирландии

13:05

Стало известно о расширении состава Комитета по присуждению премии IT Stars

09:52

Новый район Чунцин-Лянцзян в Западном Китае использует связи с ШОС для большей открытости

08:33

Supermicro расширяет ассортимент ГП на базе NVIDIA Ampere для корпоративных систем ИИ

08:33

Более 10 000 человек стали пользователями Starlink

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CGTN: Путь от образованных студентов до радикализированных экстремистов в Синьцзяне

17:30

Iterium.tech начинает производство домов-конструкторов для глэмпинга

17:00

CGTN: Как в Синьцзяне обращаются с отбывающими наказание в тюрьме экстремистами?

16:00

Кинематографистов приглашают к участию в V Международном Русском кинофестивале

15:52

В Москве зафиксирован рост спроса на приобретение машино-мест у города

15:50

БК Parimatch — всегда выгодные коэффициенты и обширная роспись

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«Норникель» сделал еще один шаг к «зеленой экономике»

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Интерлизинг в 2021 году может добиться отличных финансовых результатов

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Р7-Офис на форуме «Умный город: инструкция по применению»

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Народный шифер: что нужно знать о самом доступном кровельном материале

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Университет Дрейпера организует деловой конкурс для ускорения поиска молодых талантов

08:54

Лучший педагог-психолог будет выбран в российской столице

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19 московских школьников получили дипломы победителей Всероссийской олимпиады по информатике