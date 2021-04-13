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19 московских школьников получили дипломы победителей Всероссийской олимпиады по информатике
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19 московских школьников получили дипломы победителей Всероссийской олимпиады по информатике

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Наука
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В российской столице проводят мощную работу по развитию таланта школьников в области информатики. Как напомнили в мэрии мегаполиса, для этого здесь, в частности, реализуют образовательные проекты «Математическая вертикаль» и «ИT-класс в московской школе». В течение года ребята (не только москвичи) имели возможность заниматься на ресурсе «Информатикс», принимать участие в организованных силами столичного Центра педагогического мастерства (ЦПМ) онлайн-соревнованиях и сборах. 


Столичные школьники добились впечатляющих результатов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по информатике. Сообщается, что 19 москвичей выиграли дипломы победителей, а еще 67 учащихся из школ мегаполиса стали призерами. Минувшие соревнования прошли при участии 380 школьников, представлявших различные субъекты РФ.

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