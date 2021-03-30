980 человек стали победителями и призерами IX Открытого чемпионата «Московские мастера»

980 человек стали обладателями наград различного достоинства прошедшего в российской столице девятого Открытого чемпионата профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. Сообщается, что участниками соревнований стали школьники, студенты и наставники в категории от 50 лет и старше, медальный «улов» которых в совокупности составил 347 золотых, 313 серебряных и 320 бронзовых наград. Организаторы констатировали рекордное количество конкурсантов (25000 человек) и дисциплин (268).





По словам и.о. начальника управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования (МЦКО) Елены Сумаковой, в текущем году организаторами чемпионата были презентованы 45 новых компетенций. К примеру, лучшие фельдшеры состязались в новой дисциплине под названием «Лечебная деятельность».