Анастасия Ракова: 4000 учителей получили гранты столичного мэра за развитие проекта «Московская электронная школа»

Осенью текущего года столичному образовательному проекту «Московская электронная школа» (МЭШ) исполняется пять лет. Он утвердился за эти годы в статусе неотъемлемой части образовательной системы мегаполиса. В его библиотеке содержатся тысячи сценариев уроков, электронных учебных пособий, учебников и образовательных приложений. При этом власти Москвы поощряют преподавателей за вклад в развитие «МЭШ», вручая им гранты мэра.

Как рассказала заместитель московского градоначальника Анастасия Ракова, на сей момент в мегаполисе было вручено 4000 грантов за развитие «МЭШ». Четырехтысячный грант передали Марии Тюляевой — преподавательнице английского языка из школы №1253. Лидером по количеству грантов (87) является школа №1571. Чиновница также напомнила, что гранты мэра Москвы получают и педагоги из других субъектов РФ, участвующие в развитии проекта «МЭШ».