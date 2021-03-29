Анастасия Ракова: 4000 учителей получили гранты столичного мэра за развитие проекта «Московская электронная школа»

ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

15:34
Infortrend представляет эффективные комплексные системы хранения для реализации задач ИИ
12:20
По результатам работы в 2020 году Sinopec лидирует среди мировых конкурентов и планирует достичь углеродной нейтральности на 10 лет раньше Китая
10:31
Михаэль Фролих становится главным управляющим Weber Shandwick по региону EMEA
08:31
Новая технология HI-NANO от Hisense инактивирует COVID-19 с эффективностью до 93,54%
20:31
45-я Международная мебельная ярмарка в Дунгуане завершается c новым рекордом посещаемости
19:06
Отмена Spielwarenmesse Summer Edition в июле 2021 года
12:56
Estee Lauder и Eastman подписывают меморандум для продолжения выпуска экологичной упаковки
21:12
Globe инициирует использование данных в качестве средства обращения на Филиппинах
21:07
«Превзошли ожидания. Как пандемия повлияла на российский отопительный рынок»
19:30
Компания «Яндекс» призвал производителей техники не устанавливать неудаляемые приложения IT-гиганта
13:30
OANDA завершает сделку по приобретению TMS Brokers
12:35
Оптимальная конструкция модулей 210 от Risen Energy предвещает рост солнечной энергетики
10:05
Екатерина Бибишева: от качества сексуальной жизни меняется качество всей жизни человека в целом
21:26
Проект SketchTour Portugal Reload приглашает писателей и художников в Португалию
20:21
RevBits входит в десятку лучших поставщиков средств кибербезопасности 2021 года
19:28
SHAREit лидирует среди медиа-издателей в ЮВА и на Ближнем Востоке во II полугодии 2020 г.
17:49
Компания Vinythai выбрала ПО AspenTech для ускорения цифровой трансформации, сокращения сбоев и повышения надежности производства
09:47
SANY вступает в эру экологически чистого топлива со строительной техникой на водородных ТЭ
20:40
AWE 2021: Dreame выпускает новую продукцию с флагманами V16 и Dreame Bot L10 Pro
19:30
China Eastern организует воздушную перевозку вакцин в Доминиканскую Республику
17:17
Основные цели и задачи Комитета по лизингу в «Деловой России» озвучил Сергей Савинов
15:37
Teclast представляет линейку ноутбуков премиум-класса TBOLT
13:43
Академия HUAWEI AppGallery Connect Live — новые идеи для разработчиков приложений
13:33
980 человек стали победителями и призерами IX Открытого чемпионата «Московские мастера»
11:41
Hisense представляет стратегическую тему для ЕВРО-2020 и первый в мире продукт серии U7
19:41
Более 2200 учеников из 300 школ столицы примут участие в заключительном этапе ВсОШ
17:08
Анастасия Ракова: 4000 учителей получили гранты столичного мэра за развитие проекта «Московская электронная школа»
14:30
«М.Видео-Эльдорадо» Михаила Гуцериева внедряет систему видеоаналитики в магазинах
11:45
Haier Smart Home представляет первый в мире умный холодильник на основе «Интернета еды»
10:54
Новый живописный курорт Oceanfront на Сейшельских Островах: JA Enchanted Waterfront Villas
08:09
Гигиеничные кондиционеры Haier побеждают в трех престижных категориях Euromonitor Int'l
20:41
Весенняя распродажа в рамках мартовской выставки позволит покупателям познакомиться с китайскими поставщиками в режиме реального времени без нужды в поездках
19:43
AWE 2021: Haier Smart Home демонстрирует стиральные машины I-Pro с барабаном 525 мм
 Больше новостей
» » Анастасия Ракова: 4000 учителей получили гранты столичного мэра за развитие проекта «Московская электронная школа»
-

Анастасия Ракова: 4000 учителей получили гранты столичного мэра за развитие проекта «Московская электронная школа»

Поделиться:
Наука
793

Осенью текущего года столичному образовательному проекту «Московская электронная школа» (МЭШ) исполняется пять лет. Он утвердился за эти годы в статусе неотъемлемой части образовательной системы мегаполиса. В его библиотеке содержатся тысячи сценариев уроков, электронных учебных пособий, учебников и образовательных приложений. При этом власти Москвы поощряют преподавателей за вклад в развитие «МЭШ», вручая им гранты мэра.

Как рассказала заместитель московского градоначальника Анастасия Ракова, на сей момент в мегаполисе было вручено 4000 грантов за развитие «МЭШ». Четырехтысячный грант передали Марии Тюляевой — преподавательнице английского языка из школы №1253. Лидером по количеству грантов (87) является школа №1571. Чиновница также напомнила, что гранты мэра Москвы получают и педагоги из других субъектов РФ, участвующие в развитии проекта «МЭШ».

Система комментирования SigComments