Онлайн-олимпиада для учеников 1-6 классов «Я люблю математику» началась в Москве

Центр педагогического мастерства (ЦПМ) столичного Департамента образования и науки выступает одним из организаторов проведения в Москве онлайн-олимпиады «Я люблю математику». С 9 по 28 февраля проводится ее пробный тур. Состязание нацелено на то, чтобы с помощью нестандартных задач привлечь детей к изучению математики и способствовать развитию у них критического и абстрактного мышления. Целевая аудитория соревнования — учащиеся 1-6 классов. Это могут быть русскоязычные школьники из разных государств мира.

Научный руководитель Центра педагогического мастерства московского Департамента образования и науки Иван Ященко поделился комментарием к проведению олимпиады. Отмечается, что ее основной этап запланирован на 1-14 марта. Приступить к выполнению задания можно в любое время, но уложиться надо в 60 минут. Все участники состязания получат дипломы, а победителям вручат памятные призы.