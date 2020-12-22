В РФ завершена оцифровка научных журналов по направлению «Химия, биология и физиология»

По инициативе отечественного Минобрнауки, в текущем году проводится конкурс, под эгидой которого специалистами ИФХЭ РАН была проведена оцифровка научных журналов по тематическому направлению «Химия, биология и физиология». Важность этой работы сложно переоценить, ведь теперь, ученые, студенты и аспиранты из любого уголка мира получат доступ к внушительному массиву научных материалов ведущих отечественных журналов. Оцифровке в сумме было подвергнуто 11 наименований журналов — свыше восьмисот выпусков за пять лет. Как подчеркнул в комментарии к новости научный руководитель ИФХЭ РАН, профессор Аслан Цивадзе, многие из оцифрованных трудов входят в золотой фонд химической науки, и раньше не были доступны в электронном виде.





Сообщается, что во время создания электронного архива специалисты ИФХЭ РАН сканировали номера журналов с помощью специального оборудования высокого разрешения. Затем осуществлялось преобразование полученных изображений в текстовый формат. Планируется, что цифровизация научных трудов поспособствует увеличению количества новых научных работ, а также поможет укрепить позиции российской науки в мире.