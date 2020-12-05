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Наталья Сергунина рассказала об успехах слушателей детских технопарков Москвы

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Наука
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Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, слушатели детских технопарков столицы показывают впечатляющие результаты на международном и всероссийском уровнях. «Мы рады тому, насколько высокий уровень подготовки показывают ребята», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Осенью обучающиеся в столичных технопарках приняли в ряде крупных конкурсов, где стали победителями. Дети работают над проектами разной направленности - реверсивный инжиниринг, прототипирование, генетика и даже инженерия космических систем. Так, Анна Левченко, слушательница детского технопарка «Альтаир», представила проект о генетических методах лечения наследственных и приобретенных заболеваний на Международной конференции «Шаг в будущее». Она стала победительницей в номинации «Абсолютное первенство». По словам Натальи Сергуниной, в 18 столичных технопарках обучаются более 150 тысяч школьников.

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