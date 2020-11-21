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Всероссийские соревнования «Эшелонированная оборона 2020» пройдут в декабре

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Наука
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Шестого декабря состоится отборочный этап Всероссийских соревнований «Эшелонированная оборона 2020», после чего 19 декабря состоится финальная стадия этого турнира. Его организацией занимаются отечественное Минобороны, московский центр «Патриот.Спорт» и НПО «Эшелон». Состязания ориентированы на школьников, студентов колледжей и вузов, курсантов военных образовательных учреждений нашей страны. Отмечается, что их проведение будет налажено дистанционно по причине сохранения угрозы со стороны коронавирусной инфекции. Заместитель директора центра «Патриот.Спорт» Александр Добряков рассказал об этом в ходе своего выступления в четверг, 12 ноября на селекторном совещании столичного Департамента образования и науки.


Как сообщил Александр Добряков, целью проведения Всероссийских соревнований «Эшелонированная оборона 2020» является выявление и поощрение наиболее талантливых отечественных молодых специалистов в области кибербезопасности. Победителям будут вручены миникомпьютеры Raspberry Pi.

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