Эффективность антикоронавирусного препарата «Арепливир» подтверждена клиническими исследованиями

В условиях пандемии коронавируса многие люди выражают убежденность в том, что лекарств от этого заболевания не существует. Сторонники этой версии утверждают, что врачи обманывают их, назначая обычные муколитики или средства от диареи. Впрочем, этот миф не имеет ничего общего с реальностью — только в РФ было зарегистрировано несколько «антикоронавирусных» препаратов. Первым из них в продажу по рецепту врача получил «Арепливир». Его создателем является группа компаний «ПРОМОМЕД» — один из лидеров фармацевтической отрасли в нашей стране. Об этом пишет «Комсомолка».





Напомним, что «Арепливир» является собственной разработкой ГК «ПРОМОМЕД», в основу лекарства взяли действующее вещество фавипиравир. Клинические исследования доказали, что при использовании этого препарата элиминация вируса происходит уже через 4-6 дней (для сравнения, при обычной терапии — через 8-14 дней). Кроме того, «Арепливир» можно хранить до двух лет, тогда как аналоги приходят в негодность уже через 12 месяцев. Этому поспособствовало применение российскими учеными уникальной технологии формуляции.