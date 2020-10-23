Ажиотажный спрос на рецептурные препараты в РФ может привести к их дефициту

Фармацевты и медики предупреждают население о том, что наметившийся тренд на закупку впрок рецептурных препаратов (противовирусных средств и антибиотиков) может привести к проблеме. Такой ажиотажный спрос уже привел к дефициту лекарств сразу в нескольких регионах нашей страны. Специалисты призвали людей прекратить нездоровый ажиотаж вокруг антибиотиков — из-за высокого спроса его может не хватить реально больным людям. Об этом рассказывает «Газета.ру».





Одним из регионов, где возник дефицит, является Новосибирская область. Отмечается, что в ней поставки противовирусных средств и антибиотиков в аптеки ведутся без сбоев, но их оперативно раскупают. Глава местного управления Росздравнадзора Елена Хрусталева в своем комментарии напомнила, что это сильнодействующие препараты, их применение должно быть осознанным. Основанием для покупки должно являться только назначение врача, а отпускать лекарства следует только при предоставлении рецепта. Неконтролируемый прием препаратов формирует к ним устойчивость и осложняет лечение в будущем, — предупредила эксперт.