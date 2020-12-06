Куда отправиться для встречи Нового года в России и хорошо отдохнуть на зимних каникулах? Эксперты самого масштабного в стране конкурса в сфере туризма «Мастера гостеприимства» знают немало территорий. В ноябре начался второй сезон конкурса, направленного на поиск лучших авторских проектов в индустрии туризма и гостеприимства, – заявки на участие принимаются с 17 ноября.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян рекомендует посетить Кавминводы, Камчатку и Байкал. Отправиться в Железноводск, Ессентуки, Кисловодск или Пятигорск, где гостям предложат различные виды санаторного лечения, минеральную воду, экскурсии по округе, термы, горные лыжи в Архызе и Домбае, можно в Кавминводах. На Байкале в поселке Литвянка можно прокатиться на собачьих упряжках, оценить горнолыжные трассы курорта приглашает Байкальск, в поездке к острову Ольхон восхитит прозрачный лед. В обязательной новогодней программе на Камчатке – горнолыжные спуски, путешествие к вулканам и горячим источникам.

Вологодская, Калужская и Калининградская области – топ-3 Евгения Малыгина, руководителя профессионального конкурса «Мастера гостеприимства», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Следует ехать в Вологодскую область, если хочется посмотреть Вологодский кремль и этнографический музей «Семенково», а можно попасть в детство и побывать в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

Горнолыжным комплексом европейского уровня «Квань» на берегу Оки, дворцом Снежной королевы и возможностью увидеть принявшей эстафету от Рязани красоту новогодней столицы России 2021, манит Калуга. Стоит приехать в Калининград и увидеть праздничные гуляния, где смешаны русские и немецкие обычаи, если есть желание почувствовать настоящий европейский Новый год, погулять в поисках янтаря по берегу моря, попробовать марципаны и жареные каштаны на острове Канта.

Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества, рекомендует посетить в зимние праздники Псковскую область, Башкирию и Северную Осетию-Аланию. Уникальной архитектурой и древними монастырями удивит основанный в 903 году Псков. Чтобы насладиться красивой природой и горнолыжными курортами Абзаково и Банное с протяженными трассами, нужно ехать в Башкирию. Не оставит равнодушными тех, кто любит горы, ущелья, древние храмы и крепости, Северная Осетия-Алания.