Как скачать приложение Winline: и получить бонус

Приложение Winline предлагает поклонникам ставок на спорт богатый и полезный функционал. Как скачать эту программу и получить приятный бонус за установку, поведает эта инструкция.

Как получить бонус?

У букмекерской конторы Winline на постоянной основе действует уникальная акция. Новым клиентам сервис предлагает скачать и установить мобильное приложение здесь. Больше никаких действий выполнять не нужно, а в виде подарка пользователю предоставляется фрибет 2000 рублей для первой бесплатной ставки.

Таким образом, участник пари получает возможность сыграть без внесения депозита и траты собственных денежных средств. Достаточно следовать нижеописанной инструкции, чтобы принять участие в выгодной акции.

Как использовать бонус?

Активный фрибет 2000 рублей от Винлайн – это бесплатная ставка с вышеописанным номиналом. Она позволяет заключить пари на любой вид спорта и событие, которые сервис публикует на официальном сайте и в мобильных приложениях.

Получается, что новый клиент компании ни чем не рискует. В случае неудачного пари, ему не нужно возвращать деньги, а чтобы его получить, не требуется проводить пополнение счета. Если ставка, которая размещена по фрибету сыграет, игрок получает чистую прибыль на основной баланс. В дальнейшем этими деньгами можно распоряжаться на свое усмотрение.

Как скачать Winline на IOS?

Скачать приложение Winline на IOS можно по стандартной схеме:

Открываем App Store.

В строке поиска вводим запрос Winline.

Нажимаем загрузить в меню программы.

Готово. Через несколько минут программа загрузится и произойдет ее автоматическая установка на iPhone или iPad. К слову, для корректной работы ПО на мобильном гаджете должна использоваться версия IOS 10.00 или свежей.

Как скачать Winline на Android?

Скачать Winline для Android в Play Market не получится. Виной всему – запреты Google на азартный контент в собственном магазине.

Поэтому, загрузка Android-версии осуществляется непосредственно на официальном сайте легального букмекера. Его можно открыть на компьютере и нажать по ссылке с изображением зеленого робота.

Скачать приложение Winline с фрибетом сразу на смартфон или планшет, можно на мобильной версии оператора, которая открывается в браузере устройства. Для установки ПО на устройстве следует предоставить разрешение на обработку программ, которые загружены не из официального магазина контента Google.

