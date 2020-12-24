О запуске голосового ассистента приложения «Моя Москва» рассказала Наталья Сергунина

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, часть пользователей мобильного приложения «Моя Москва» могут воспользоваться новой возможностью. Новый интерфейс запущен пока в пилотном режиме и позволяет получить информацию по девяти сервисам приложения. «Робот консультирует москвичей наравне с операторами. Сегодня он обрабатывает более 40 процентов звонков, поступающих на горячие линии», — отметила Наталья Сергунина, заммэра Москвы. Она отметила, что при создании голосового ассистента использовались технологии распознавания и синтеза речи, которые уже применяются в столичном контакт-центре. На данный момент голосовой помощник работает с сервисами по передаче показаний счетчиков, помогает проверить баланс лицевого счета «Москвенок», наличие счетов за коммунальные услуги и многое другое. Воспользоваться им могут пользователи приложения на устройствах с операционной системой iOS. В перспективе голосовой помощник будет действовать в большинстве услуг приложения «Моя Москва».