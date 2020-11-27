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McStore: техника Apple для каждого украинца

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MobilZone
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«Яблочная» техника среди украинцев пользуется такой же популярностью, как и во всем мире. И поэтому выход каждой новинки вызывает сумасшедший ажиотаж: очередей в ночь презентации нет, но вот баталии в социальных сетях с обсуждением технических параметров новинок ведутся нешуточные. А потом наступает время поисков: где купить смартфоны, ноутбуки, «умные часы» и планшеты от Apple на самых выгодных условиях в Украине? Ответ – в интернет-магазине McStore. И вот почему.



Самый широкий ассортимент «яблочной» техники

В интернет-магазине McStore представлен абсолютно весь ассортимент техники Apple:

Вся техника представлена во всех заводских вариантах комплектации, также мы готовы заказать для вас технику с улучшенными характеристиками (увеличенными объемами памяти, улучшенными процессорами).


Новинки первыми появляются в McStore 

Если вы хотите стать первым владельцем новинок от Apple в Украине – смело обращайтесь в McStore. Здесь новинки появляются в продаже раньше, чем в других украинских сервисах по продаже «яблочной» техники. Так, здесь вы уже можете купить iPhone 12 поколения и MacBook 2020 года. Завладеть столь желанной техников с лого в форме надкушенного яблочка раньше можно лишь в том случае, если вы поедете за ним в США, - но тогда покупка будет существенно дороже.


Ну очень привлекательные цены

Кстати, про ценовую политику. В McStore действительно демократичные цены, - и это решающий параметр, учитывая, что с производителем техники вы уже определились. Также можно оформить любую покупку в кредит или рассрочку.

Стоимость одной и той же модели может отличаться – в зависимости от комплектации. Например, iPhone 12 может стоить 26195 или 33825 гривен – в зависимости от объемов оперативной памяти и внешнего накопительного хранилища. Это не прихоть магазина, а ценовая политика производителя из Купертина. Нестандартные комплекции, которые заказывают по индивидуальному запросу (с максимальными возможностями памяти и процессором) обойдутся еще дороже.


Пару слов про сервис

McStore – это прекрасный сервис в превосходной степени. Так, уже само по себе посещение этого магазина в Киеве – это отдых для души. Тут невозможно не упомянуть про стильный дизайн магазина, выполненный в традиционной для Apple смеси минимализма и хай-тека. Однако если нет возможности приехать в магазин лично, можно оформить заказ онлайн, в интернет-магазине. Доставка очень быстрая, буквально через 1-3 рабочих дня техника приедет к вам. География доставки – вся Украина.

Помимо гарантии от производителя (предусматривает гарантийный срок в 30 дней) можно оформить расширенную от магазина, сроком до двух лет.

По любому вопросу можно обратиться к консультантам магазина – лично или по телефонам. Они ответят на все технические вопросы о технике и организационные – про нюансы оплаты и доставки.

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