Порядка 130000000 рублей вложит в производство сим-карт новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва»

В ОЭЗ «Технополис «Москва» будут производить сим-карты. Нужно отметить, что проект предусматривает не только выпуск традиционных сим-карт, но и создание платформы для последующей загрузки виртуальных сим-карт. По словам заместителя московского градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, реализацией проекта (он оценивается в 126700000 рублей) будет заниматься новый резидент ОЭЗ — известная компания «Исткомпис Рус».





По словам вице-мэра, на начало будущего года руководство «Исткомпис Рус» наметило строительство в ОЭЗ объекта площадью 1700 кв. м., он будет включать в себя производственный комплекс, лабораторные помещения и ряд офисов. Как уточнил чиновник, запуск производства должен произойти в 2022 году, на нем будет занято более пятидесяти человек.