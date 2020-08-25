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Новые умные часы Xiaomi Haylou Smart Watch 2

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MobilZone
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В начале 2020 года компания Сяоми совместно со своим суббрендом Haylou выпустила на рынок умные часы Smart Watch, которые оказались весьма востребованными. Поэтому сразу же после появления первой модели инженеры приступили к разработке новой модификации умных часов Xiaomi.
Модель получила название Xiaomi Haylou Smart Watch 2 и от своего предшественника отличается более высокими техническими характеристиками. Так, диагональ экрана «подросла» с 1,3 до 1,4 дюйма, а разрешение теперь составляет 320х320 пикселей вместо 240х240. Матрица выполнена по технологии TFT, поэтому даже при попадании прямых солнечных лучей вся информация на экране отлично читается.

Новинка получила интегрированный оптический датчик, который отвечает за контроль сердечного ритма и способен измерять пульс в течение 24 часов. Также смарт-часы Smart Watch 2 умеют мониторить качество и продолжительность сна.
В часах Сяоми доступно 12 спортивных режимов, в том числе бег в помещении и на открытой местности, ходьба, езда на велосипеде, футбол, гимнастика, йога, гребля, альпинизм и др.

Часы защищены по стандарту IP68, то есть гарантируется полная защита от попадания пыли. Устройство можно погружать под воду, но глубина не должна превышать один метр.

В Китае смарт-часы Haylou Smart Watch 2 будут продаваться по цене около 20 долларов. Когда же новинка доберется до России, то ее стоимость может увеличиться еще на 10-15 долларов.
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