ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

21:00
Владельцы европейских версий Redmi Note 8 Pro дождались MIUI 12
19:06
Новые умные часы Xiaomi Haylou Smart Watch 2
19:00
Смартфон Poco X3 засветился на сайтах регуляторов
18:51
Redmi Note 8T получил обновление. но ни MIUI 12
15:00
Новая умная духовка Xiaomi Mijia Smart Steaming Oven
13:18
Актуальная ситуация с выходом MIUI 12 для Redmi Note 8 и Note 8T
13:13
Проблемы с камерами Redmi Note 9, Note 9S и Note 9 Pro
17:33
Чем отличается память iPhone от памяти Android-смартфонов
18:57
Xiaomi Mi Note 11 - готовится новый флагман на SD865 со 108 МП камерой
17:05
Redmi 10X против Honor X10: выбор очевиден
19:55
Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S скоро обновятся до MIUI 12
12:52
За пределами Китая Redmi K30 Ultra может выйти как Poco X3
17:10
Ручной принтер Xiaomi DIY PrinterPods с возможностью печати даже на еде
15:13
Персональный компьютер Xiaomi Ningmei Soul GI6 всего за 260 долларов
13:53
График выхода оболочки MIUI 12, обновлено
11:18
Xiaomi уже тестирует 5G-сообщения на своих смартфонах
20:43
Список смартфонов Xiaomi, которые не будут обновлены до Android 11
18:10
Представлена однокристальная система MediaTek Dimensity 800U
13:43
Уникальный пылесос Xiaomi Roidmi Zero Z1 с функцией стерилизации
20:40
Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition и Mi Max 3 получают MIUI 12
17:45
Ремонт смартфона LG: доверьте столь важное дело экспертам официального сервисного центра
16:24
Для Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite и Poco F2 Pro вышли прошивки MIUI 12
13:57
Эксклюзивный гоночный карт Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition от Xiaomi
18:17
Ультракомпактный фен Mijia H300 Anion от Xiaomi с функцией ионизации
15:22
Xiaomi выпустила свой самый дешевый холодильник MIJIA
13:15
iOS 14 - только главное, и почему ее стоит установить
18:44
Xiaomi Mi 9 SE в Европе получают обновление, но не MIUI 12
17:48
Супер обои в оболочке MIUI 12 пополнились Сатурном
17:00
В прошивке MIUI 12 для Pocophone не будет «суперобоев»
16:23
Для Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A вышли прошивки на Android 10
13:32
Двухкамерный холодильник Xiaomi Mijia всего за 129 долларов!
19:12
Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition – первый полностью прозрачный телевизор
15:58
Xiaomi представила суперфлагман Mi 10 Ultra
 Больше новостей
» » Владельцы европейских версий Redmi Note 8 Pro дождались MIUI 12
-

Владельцы европейских версий Redmi Note 8 Pro дождались MIUI 12

Поделиться:
MobilZone
191
Китайская компания Xiaomi выпустила для европейской версии достаточно популярного смартфона Redmi Note 8 Pro новейшую оболочку MIUI 12 под номером 12.0.1.0.QGGEUXM.

Европейское стабильное обновление 12.0.1.0.QGGEUXM для Redmi Note 8 Pro весит около 2 Гб и рассылается пользователям поэтапно по воздуху. Однако, прошивку уже можно скачать и установить самостоятельно через три точки.

Для справки, Redmi Note 8 Pro был представлен в августе 2019 года и получил 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340 х 1080 точек, чип MediaTek Helio G90T, 6/8 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти, 64-мегапиксельную квадрокамеру, селфи-камеру на 20 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

Напомним, новейшая фирменная оболочка MIUI 12 от компании Xiaomi приносит на аппараты производителя полностью переработанный интерфейс, обновленную анимацию, анимированные иконки, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», «доведенную до ума» тёмную тему и многие другие «фишки» и нововведения.
Теги: MIUI 12 Redmi Note 8 Pro
Система комментирования SigComments