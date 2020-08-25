Владельцы европейских версий Redmi Note 8 Pro дождались MIUI 12

Китайская компания Xiaomi выпустила для европейской версии достаточно популярного смартфона Redmi Note 8 Pro новейшую оболочку MIUI 12 под номером 12.0.1.0.QGGEUXM.



Европейское стабильное обновление 12.0.1.0.QGGEUXM для Redmi Note 8 Pro весит около 2 Гб и рассылается пользователям поэтапно по воздуху. Однако, прошивку уже можно скачать и установить самостоятельно через три точки.



Для справки, Redmi Note 8 Pro был представлен в августе 2019 года и получил 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340 х 1080 точек, чип MediaTek Helio G90T, 6/8 Гб оперативной и 64/128 Гб встроенной памяти, 64-мегапиксельную квадрокамеру, селфи-камеру на 20 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.



Напомним, новейшая фирменная оболочка MIUI 12 от компании Xiaomi приносит на аппараты производителя полностью переработанный интерфейс, обновленную анимацию, анимированные иконки, новое стоковое приложение камеры, «суперобои», «доведенную до ума» тёмную тему и многие другие «фишки» и нововведения.