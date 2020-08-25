Смартфон Poco X3 засветился на сайтах регуляторов

В базах данных сразу нескольких агентств по сертификации появился смартфон M2007J20CG, который, как ожидается, выйдет на рынок под коммерческим названием. В частности новинка бренда Poco была замечена в Федеральной комиссии связи США (FCC), бюро стандартизации Индии (BIS), а также в агентстве T?V Rheinland.По имеющимся данным Poco X3 получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, двухдиапазонный интерфейс Wi-Fi, модуль NFC, а также аккумулятор внушительной ёмкостью 5160 мАч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки. При этом одно из эскизных изображений говорит о наличии у смартфона 64-мегапиксельной основной камеры, а дактилоскопический сканер наверняка разместится под экраном.Напомним, ранее в Сети появлялась информация о том, что Poco X3 станет ребрендингом недавно представленного Redmi K30 Ultra. И, судя по всему, это так, за исключение разве что аккумулятора большей ёмкости.