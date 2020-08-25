Redmi Note 8T получил обновление. но ни MIUI 12

Для очень популярного смартфона Redmi Note 8T выпущено очередное европейское обновление под номером 11.0.11.0.PCXEUXM, которое приносит на аппарат августовский патч безопасности Android и повышает безопасность системы. К большому огорчению владельцев устройства, для него так и не вышла ни новая оболочка MIUI 12, ни хотя бы MIUI 11 на более свежей ОС Android 10.
Ранее разработчики компании Xiaomi обещали выкатить глобальные прошивки MIUI 12 на Android 10 для Redmi Note 8T в августе, но, по всей видимости, в ближайшее время этого не случится. Тем более, на днях те же разработчики объявили о том, что «расчетное время прибытия для обновления отсутствует».
Тем не менее, пользователям Redmi Note 8T пока придется довольствоваться августовским патчем безопасности — обновление уже рассылается.
Полную таблицу с актуальными статусами выхода прошивок MIUI 12 для всех устройств Xiaomi, Redmi и Poco можно посмотреть здесь.
? — обновленные данные
Ожидается — есть информация, что работы над прошивкой уже ведутся
n/a — нет никаких более-менее достоверных данных
Ранее разработчики компании Xiaomi обещали выкатить глобальные прошивки MIUI 12 на Android 10 для Redmi Note 8T в августе, но, по всей видимости, в ближайшее время этого не случится. Тем более, на днях те же разработчики объявили о том, что «расчетное время прибытия для обновления отсутствует».
Тем не менее, пользователям Redmi Note 8T пока придется довольствоваться августовским патчем безопасности — обновление уже рассылается.
Полную таблицу с актуальными статусами выхода прошивок MIUI 12 для всех устройств Xiaomi, Redmi и Poco можно посмотреть здесь.
CN
|MI
|IN
|EU
|ID
|UA
|Xiaomi Mi 10
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|Xiaomi Mi 10 Pro
|Вышла
|Вышла
|n/a
|Вышла (бета)
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 10 Lite 5G
|n/a
|n/a
|n/a
|Вышла
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 10 Lite Zoom
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 10 Lite (Youth Edition)
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 9
|Вышла
|Вышла
|n/a
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 9 Transparent/Explorer Edition
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi 9 SE
|Вышла
|Вышла
|n/a
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Xiaomi Mi 9 Lite
|Ожидается
|Вышла
|n/a
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Xiaomi Mi 9T
|n/a
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Xiaomi Mi 9T Pro
|n/a
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Xiaomi Mi 8
|Вышла
|Ожидается
|n/a
|n/a
|n/a
|Ожидается
|Xiaomi Mi 8 Pro
|Вышла
|Ожидается
|n/a
|n/a
|n/a
|Ожидается
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Вышла
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi Note 10
|n/a
|Вышла
|n/a
|Вышла ?
|Август
|Ожидается
|Xiaomi Mi Note 10 Pro
|n/a
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Xiaomi Mi Note 10 Lite
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi Mix 3
|Вышла
|n/a
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Xiaomi Mi Mix 3 5G
|Октябрь
|Октябрь
|n/a
|Октябрь
|n/a
|n/a
|Xiaomi Mi Mix 2S
|Вышла
|Ожидается
|n/a
|n/a
|n/a
|Вышла ?
|Xiaomi Mi Max 3
|Вышла
|Август
|n/a
|n/a
|n/a
|Ожидается
|Redmi K30 Pro
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30 Pro Zoom
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30 4G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30 5G Racing Edition
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K30i 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K20
|Вышла
|n/a
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K20 Pro
|Вышла
|n/a
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi K20 Pro Premium
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi 10X 4G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi 10X 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi 10X Pro 5G
|Вышла
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi Note 9
|n/a
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|Август
|Вышла ?
|Redmi Note 9 Pro
|n/a
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi Note 9S
|Ожидается
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi Note 8 Pro
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|Вышла ?
|Вышла
|Ожидается
|Redmi Note 8
|Вышла (бета)
|Август
|Август
|Август
|Август
|Август
|Redmi Note 8T
|n/a
|Август
|n/a
|Август
|n/a
|Август
|Redmi Note 7
|Вышла
|Через 2 недели ?
|Через 2 недели ?
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi Note 7 Pro
|Вышла
|n/a
|Вышла (бета)
|n/a
|n/a
|n/a
|Redmi Note 6 Pro
|n/a
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Redmi Note 5
|Вышла (бета)
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Redmi 9
|Вышла
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|Август
|n/a
|Redmi 9A
|Вышла ?
|n/a
|n/a
|Вышла ?
|n/a
|n/a
|Redmi 8
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi 8A
|Август
|Август
|Август
|Август
|n/a
|Август
|Redmi 8A Pro
|Ожидается
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi 7
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi 7A
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Ожидается
|Август
|Ожидается
|Redmi 6
|Ожидается
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Redmi 6A
|Ожидается
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|n/a
|Redmi 6 Pro
|Вышла
|Вышла ?
|n/a
|n/a
|Август
|n/a
|Redmi S2/Y2
|Вышла
|Ожидается
|n/a
|n/a
|Август
|Ожидается
|Poco F2 Pro
|n/a
|Вышла
|n/a
|Вышла
|Вышла
|Вышла
|Poco X2
|n/a
|n/a
|Отложено
|n/a
|n/a
|n/a
|Pocophone/Poco F1
|Вышла (бета)
|Ожидается
|Ожидается
|n/a
|Ожидается
|Ожидается
Ожидается — есть информация, что работы над прошивкой уже ведутся
n/a — нет никаких более-менее достоверных данных