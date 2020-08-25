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Redmi Note 8T получил обновление. но ни MIUI 12

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MobilZone
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Для очень популярного смартфона Redmi Note 8T выпущено очередное европейское обновление под номером 11.0.11.0.PCXEUXM, которое приносит на аппарат августовский патч безопасности Android и повышает безопасность системы. К большому огорчению владельцев устройства, для него так и не вышла ни новая оболочка MIUI 12, ни хотя бы MIUI 11 на более свежей ОС Android 10.
Ранее разработчики компании Xiaomi обещали выкатить глобальные прошивки MIUI 12 на Android 10 для Redmi Note 8T в августе, но, по всей видимости, в ближайшее время этого не случится. Тем более, на днях те же разработчики объявили о том, что «расчетное время прибытия для обновления отсутствует».

Тем не менее, пользователям Redmi Note 8T пока придется довольствоваться августовским патчем безопасности — обновление уже рассылается.

Полную таблицу с актуальными статусами выхода прошивок MIUI 12 для всех устройств Xiaomi, Redmi и Poco можно посмотреть здесь.



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