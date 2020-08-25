Redmi Note 8T получил обновление. но ни MIUI 12

Полную таблицу с актуальными статусами выхода прошивок MIUI 12 для всех устройств Xiaomi, Redmi и Poco можно посмотреть здесь.



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MI IN EU ID UA Xiaomi Mi 10

Вышла Вышла Вышла Вышла Вышла Вышла Xiaomi Mi 10 Pro

Вышла Вышла n/a Вышла (бета) n/a n/a Xiaomi Mi 10 Lite 5G

n/a n/a n/a Вышла n/a n/a Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 10 Lite (Youth Edition)

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 9

Вышла Вышла n/a Вышла n/a Вышла Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 9 Transparent/Explorer Edition

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi 9 SE

Вышла Вышла n/a Вышла n/a Вышла Xiaomi Mi 9 Lite

Ожидается Вышла n/a Вышла n/a Вышла Xiaomi Mi 9T

n/a Вышла Вышла Вышла n/a Вышла Xiaomi Mi 9T Pro

n/a Вышла Вышла Вышла n/a Вышла Xiaomi Mi 8

Вышла Ожидается n/a n/a n/a Ожидается Xiaomi Mi 8 Pro

Вышла Ожидается n/a n/a n/a Ожидается Xiaomi Mi 8 Lite

Вышла Ожидается n/a n/a Август Ожидается Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Xiaomi Mi Note 10

n/a Вышла n/a Вышла ? Август Ожидается Xiaomi Mi Note 10 Pro

n/a Ожидается n/a Ожидается Август Ожидается Xiaomi Mi Note 10 Lite

Ожидается n/a n/a Ожидается n/a n/a Xiaomi Mi Mix 3

Вышла n/a Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается Xiaomi Mi Mix 3 5G

Октябрь Октябрь n/a Октябрь n/a n/a Xiaomi Mi Mix 2S

Вышла Ожидается n/a n/a n/a Вышла ? Xiaomi Mi Max 3

Вышла Август n/a n/a n/a Ожидается Redmi K30 Pro

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K30 Pro Zoom

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K30 4G

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K30 5G

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K30 5G Racing Edition

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K30i 5G

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi K20

Вышла n/a Вышла n/a n/a n/a Redmi K20 Pro

Вышла n/a Вышла n/a n/a n/a Redmi K20 Pro Premium

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi 10X 4G

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi 10X 5G

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi 10X Pro 5G

Вышла n/a n/a n/a n/a n/a Redmi Note 9

n/a Вышла Вышла Вышла Август Вышла ? Redmi Note 9 Pro

n/a Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi Note 9S

Ожидается n/a n/a n/a n/a n/a Redmi Note 8 Pro

Вышла Вышла Вышла Вышла ? Вышла Ожидается Redmi Note 8

Вышла (бета) Август Август Август Август Август Redmi Note 8T

n/a Август n/a Август n/a Август Redmi Note 7

Вышла Через 2 недели ? Через 2 недели ? Ожидается Август Ожидается Redmi Note 7 Pro

Вышла n/a Вышла (бета) n/a n/a n/a Redmi Note 6 Pro

n/a Ожидается n/a n/a Август Ожидается Redmi Note 5

Вышла (бета) Ожидается n/a n/a Август Ожидается Redmi 9

Вышла Ожидается n/a Ожидается Август n/a Redmi 9A

Вышла ? n/a n/a Вышла ? n/a n/a Redmi 8

Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi 8A

Август Август Август Август n/a Август Redmi 8A Pro

Ожидается Ожидается n/a Ожидается Август Ожидается Redmi 7

Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi 7A

Ожидается Ожидается Ожидается Ожидается Август Ожидается Redmi 6

Ожидается Ожидается n/a n/a Август Ожидается Redmi 6A

Ожидается Ожидается n/a n/a Август n/a Redmi 6 Pro

Вышла Вышла ? n/a n/a Август n/a Redmi S2/Y2

Вышла Ожидается n/a n/a Август Ожидается Poco F2 Pro

n/a Вышла n/a Вышла Вышла Вышла Poco X2

n/a n/a Отложено n/a n/a n/a Pocophone/Poco F1

Вышла (бета) Ожидается Ожидается n/a Ожидается Ожидается

Для очень популярного смартфонавыпущено очередное европейское обновление под номером 11.0.11.0.PCXEUXM, которое приносит на аппарат августовский патч безопасности Android и повышает безопасность системы. К большому огорчению владельцев устройства, для него так и не вышла ни новая оболочка MIUI 12, ни хотя бы MIUI 11 на более свежей ОС Android 10.Ранее разработчики компании Xiaomi обещали выкатить глобальные прошивки MIUI 12 на Android 10 для Redmi Note 8T в августе, но, по всей видимости, в ближайшее время этого не случится. Тем более, на днях те же разработчики объявили о том, что «расчетное время прибытия для обновления отсутствует».Тем не менее, пользователям Redmi Note 8T пока придется довольствоваться августовским патчем безопасности — обновление уже рассылается.? — обновленные данные— есть информация, что работы над прошивкой уже ведутся— нет никаких более-менее достоверных данных