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Актуальная ситуация с выходом MIUI 12 для Redmi Note 8 и Note 8T

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MobilZone
219
Актуальная ситуация с выходом MIUI 12 для Redmi Note 8 и Note 8T
Сегодня
Многие владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco до сих пор с нетерпением ждут выхода новейшей оболочки MIUI 12 для своих устройств. Не стали исключением и пользователи таких популярных аппаратов, как Redmi Note 8 и Redmi Note 8T, которые на настоящее время работают под управлением MIUI 11.

Технически обновление MIUI 12 для Redmi Note 8 уже было выпущено, но пока оно доступно только в виде бета-версии и только для пользователей в Китае, а стабильные прошивки для него пока недоступны ни в одном регионе. При этом для Redmi Note 8T не было даже тестовой китайской прошивки MIUI 12.

При этом недавно сообщалось о том, что Xiaomi может выпустить стабильное обновление MIUI 12 для Redmi Note 8 и Note 8T в этом месяце, то есть в августе. Однако, месяц уже подходит к концу, а никаких признаков обновлений для этих аппаратов не видно.
Кроме того, один из участников команды Device Team на глобальном форуме Mi Community по этому поводу сообщил, что обновление будет выпущено, как только разработчики закончат работу над ним. Правда, не указывая даже примерных сроков.

В большинстве случаев нет ETA для обновлений программного обеспечения. Он будет выпущен, как только будет готов разработчиками.


Даже официальный трекер Xiaomi MIUI 12 Global ROM не упоминает никаких подробностей об обновлении для смартфонов Redmi Note 8 и Note 8T.


Как видно, информационный раздел для всех вариантов Redmi Note 8 и Note 8T здесь пуст. Более того, практически нет информации об обновлении Android 10 для любого из двух устройств.
Теги: Актуальная ситуация с выходом MIUI 12 для Redmi Note 8 Note 8T
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