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Новая умная духовка Xiaomi Mijia Smart Steaming Oven

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MobilZone
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Компания Xiaomi совместно со своим суббрендом Mijia представила новую умную духовку под названием Smart Steaming Oven. Производитель обещает, что за 215 долларов, а именно по такой цене духовой шкаф будет продаваться в Китае, покупатели получат современное интеллектуальное решение для кухни.

Одна из ключевых фишек новой духовки Xiaomi – удобное управление со смартфона, для чего потребуется установка отдельного приложения. Через программу пользователь сможет не только контролировать процесс готовки, но и менять настройки, в том числе находясь вне дома. Среди возможностей – удаленное включение/отключение, установка таймера, изменение режимов готовки и даже отправка на смартфон сообщения о том, что блюдо готово.


Объем полезного пространства духового шкафа Mijia Smart Steaming Oven составляет 30 литров. В правом верхнем углу корпуса располагается дисплей, на котором отображаются все данные о работе устройства. Чуть выше дисплея находится специальная ручка для управления умным домашним прибором.

Духовка поддерживает множество режимов работы, включая жарку, запекание, приготовление на пару. Есть и возможность тушения продуктов с выводом пара через каждые 30 секунд.

Производитель обещает, что духовка Xiaomi Smart Steaming Oven появится и на украинском и российском рынке, но произойдет это не раньше октября 2020 года.
Теги: Новая умная духовка Xiaomi Mijia Smart Steaming Oven
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