Проблемы с камерами Redmi Note 9, Note 9S и Note 9 Pro

В последнее время владельцы смартфонов, Note 9S и Note 9 Pro все чаще жалуются на проблемы с камерами аппаратов. Многочисленные жалобы появляются как на форумах Mi Community, так и на других тематических ресурсах.Проблема заключается в том, что в объективы камеры попадают частицы и пыли, по словам пользователей, данные смартфоны являются просто «магнитами для пыли», а камеры устройств не герметичны.Нужно отметить, что подобные жалобы начали появляться в Сети пару месяцев назад и тогда же Элвин Це (Alvin Tse), который «рулит» брендами Poco и Xiaomi в Индонезии, в ответ на одну из подобных жалоб заявил, что пока известно об «очень маленьком» количестве таких случаев, но на заводе усилят контроль качества.Что любопытно, модераторы в официальном сообществе Mi Community подтверждают имеющуюся проблему и рекомендуют обращаться к ритейлеру за заменой, но сама Xiaomi официальных заявлений по поводу проблемы пока не делала.