Xiaomi Mi Note 11 - готовится новый флагман на SD865 со 108 МП камерой

Характеристики смартфонов:

Xiaomi Mi Note 11 (Mi CC10 Pro) - процессор Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, 108 МП камера от Samsung HM2 с 12-кратным оптическим зумом (120х цифровой);

- процессор Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, 108 МП камера от Samsung HM2 с 12-кратным оптическим зумом (120х цифровой); Xiaomi Mi Note 11 Lite (Mi CC 10) - процессор Snapdragon 775G, от 6 до 8 ГБ оперативной памяти, 108 МП камера от Samsung с 12-кратным оптическим и 120-кратным цифровым зумом.

Цена и дата выхода новых Xiaomi

Более того, компания готовит не один, а сразу два девайса: Mi CC10 и Mi CC10 Pro. Первый будет среднебюджетным устройством на базе процессора Snapdragon 775G, а второй уже на флагманском чипсете Snapdragon 865.Естественно, что обе новинки под такими названиями выйдут в Китае, а вот их международные аналоги пока не озвучены. Mi CC9 Pro - это Mi Note 10, а значит Xiaomi назовет новинки Mi Note 11 (тот, что на флагманском чипе) и Mi Note 11 Lite (который на Snapdragon 775G).То есть по железу устройства будут отличаться по части процессора - это точно. Остальные параметры пока неизвестны, но вряд ли там окажутся существенные различия. Зато по возможностям камер Mi Note 11 и Mi Note 11 Lite будут идентичны друг другу.С дизайном устройства пока тоже не все понятно. В сети имеются утечки внешнего вида Mi Note 11 Lite (Mi CC10), а вот внешний вид Mi Note 11 пока еще неизвестен. С другой стороны, даже имеющиеся сейчас рендеры могут оказаться фейком. Тем не менее, дизайнеры (или фейкометчики) видят новинку вот такой.Увы, но ни первое, ни второе даже и приблизительно не известно. Как только появятся более подробная информация, я обязательно об этом вам сообщу.