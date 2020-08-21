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Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S скоро обновятся до MIUI 12

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MobilZone
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Как известно, смартфоны Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro были выпущены несколько месяцев назад и оба аппарата изначально поставлялись с оболочкой MIUI 11, основанной на ОС Android 10. На тот момент было очевидно, что данные модели получат обновление MIUI 12 сразу после того, как Xiaomi впервые анонсировала его в Китае.

Однако, компания Xiaomi уже выпустила ряд версий MIUI 12 для таких популярных устройств, как Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 7 Pro, но более новые модели, которыми являются Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro, на настоящее время не обновились.

Это связано с тем, что китайских вариантов этих аппаратов нет, а производитель в первую очередь ведет работы именно над китайскими версиями MIUI 12. То есть, аппараты, вышедшие на международном рынке и не продающиеся в Китае получают MIUI 12 позже.

С другой стороны, достаточно популярный смартфон Redmi Note 9, который продается в Китае как Redmi 10X 4G, некоторое время назад получил обновление MIUI 12.

Redmi Note 9S
Тем не менее, на индонезийском веб-сайте компании был опубликован график развертывания MIUI 12, в котором Redmi Note 9 Pro, как ожидается, получит обновление в этом месяце. Но, к сожалению, до сих пор нет информации об обновлении MIUI 12 для Redmi Note 9S.
Кроме того, в Сети активно появляются слухи, что выход MIUI 12 для Redmi Note 9 Pro и Note 9S задерживается в связи с тем, что разработчики готовят новую оболочку для данных устройств, сразу основанную на свежей операционной системе Android 11, а не на Android 10, как для большинства прочих устройств компании.
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