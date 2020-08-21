За пределами Китая Redmi K30 Ultra может выйти как Poco X3

Недавно компания Xiaomi представила свои юбилейные смартфоны Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, из которых особенно интересен второй аппарат, выделяющийся отличным соотношением цены к техническим характеристикам.Напомним, Redmi K30 Ultra получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления картинки 120 Гц, 5G-чип MediaTek Dimensity 1000+, 8 Гб оперативки, 128/256/512 Гб флеш-памяти, квадрокамеру с датчиками на 64, 13, 5 и 2 Мп, фронталку на 20 Мп в выдвижном блоке, модуль NFC, стереодинамики, а также аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт.Выход Redmi K30 Ultra на международный рынок по-прежнему под вопросом, но на просторах Сети появляется все больше слухов о скорой премьере Poco X3, который станет как раз ребрендингом потенциального хита.Кроме того, один из топ-менеджеров бренда Poco опубликовал на своей страничке в Twitter следующее сообщение, которое косвенно говорит о том, что Poco X3 может быть основан на Redmi K30 Ultra.При этом уже не раз говорилось, что Poco готовит смартфон со 120-герцовым дисплеем, которым, по всей видимости и станет Poco X3.