Ручной принтер Xiaomi DIY PrinterPods с возможностью печати даже на еде

На платформе коллективного финансирования Сяоми появился интересный товар – ручной принтер Xiaomi DIY PrinterPods, который позволяет печатать изображения и текст практически на любых поверхностях.



Для печати подходят не только бумажные носители, но и посуда, мобильные устройства, одежда и даже кожа. Для достижения такого эффекта в мобильном принтере Xiaomi применяются особые чернила, которые сохраняют свои свойства на различных поверхностях.

Уникальным новый принтер от компании Сяоми делает еще тот факт, что печать возможна и на изогнутых поверхностях.

Длина корпуса устройства составляет всего 95 мм, поэтому его удобно удерживать в руке. Перед печатью на принтер требуется загрузить изображение, а потом уже вывести его на печать. Можно также воспользоваться уже готовыми решениями, которые хранятся в памяти девайса.



К преимуществам новинки относится и тот факт, что можно использовать различные чернила, в том числе водостойкие, съедобные и невидимые.



На краудфандинговой площадке принтер Xiaomi DIY PrinterPods предлагается по цене в 72 доллара. Когда же он доберется до нас, то цена может достичь отметки в 100 долларов.