Персональный компьютер Xiaomi Ningmei Soul GI6 всего за 260 долларов

Компания Youpin, которая является суббрендом Сяоми, представила персональный компьютер на базе процессора AMD Ryzen 5 2600, который предлагается по очень привлекательной цене и с весьма достойными характеристиками.Модель получила название Xiaomi Ningmei Soul GI6 и в базовой комплектации продается на территории Китая за 260 долларов. Базовая комплектация имеет название Share и включает в себя указанный процессор, видеокарту Radeon RX 550 (объем - 4 Гб). Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, а емкость SSD-хранилища равняется 180 гигабайтам.Модификация Fun отличается использованием видеокарты Radeon RX 590 (8 Гб). Объем оперативной памяти не изменился, а вот емкость накопителя SSD подросла до 256 Гб. В такой конфигурации компьютер Xiaomi Ningmei Soul GI6 будет стоить уже 375 долларов.Самая мощная модификация Enjoy также оснащается видеокартой Radeon RX 590, но размеры «оперативки» составляют 16 гигабайт, а объем SSD хранилища достигает уже 512 Гб. Стоимость для китайского рынка – 430 долларов.Привлекает внимание и внешний вид системного блока, который получил футуристический дизайн с прозрачной крышкой, с окошком оригинальной формы на передней панели. Через окошко и крышку видны внутренние компоненты системы.Производитель обещает, что новый компьютер появится на украинском рынке до конца сентября 2020 года. При этом стоимость каждой модификации не должна увеличиться больше, чем на 50-70 долларов.