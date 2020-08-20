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» » Персональный компьютер Xiaomi Ningmei Soul GI6 всего за 260 долларов
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Персональный компьютер Xiaomi Ningmei Soul GI6 всего за 260 долларов

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MobilZone
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Компания Youpin, которая является суббрендом Сяоми, представила персональный компьютер на базе процессора AMD Ryzen 5 2600, который предлагается по очень привлекательной цене и с весьма достойными характеристиками.

Модель получила название Xiaomi Ningmei Soul GI6 и в базовой комплектации продается на территории Китая за 260 долларов. Базовая комплектация имеет название Share и включает в себя указанный процессор, видеокарту Radeon RX 550 (объем - 4 Гб). Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, а емкость SSD-хранилища равняется 180 гигабайтам.

Модификация Fun отличается использованием видеокарты Radeon RX 590 (8 Гб). Объем оперативной памяти не изменился, а вот емкость накопителя SSD подросла до 256 Гб. В такой конфигурации компьютер Xiaomi Ningmei Soul GI6 будет стоить уже 375 долларов.
Самая мощная модификация Enjoy также оснащается видеокартой Radeon RX 590, но размеры «оперативки» составляют 16 гигабайт, а объем SSD хранилища достигает уже 512 Гб. Стоимость для китайского рынка – 430 долларов.

Привлекает внимание и внешний вид системного блока, который получил футуристический дизайн с прозрачной крышкой, с окошком оригинальной формы на передней панели. Через окошко и крышку видны внутренние компоненты системы.
Производитель обещает, что новый компьютер появится на украинском рынке до конца сентября 2020 года. При этом стоимость каждой модификации не должна увеличиться больше, чем на 50-70 долларов.
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