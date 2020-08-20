График выхода оболочки MIUI 12, обновлено

Несмотря на то, что август уже подходит к концу, компания Xiaomi не особо спешит с выпуском новейшей прошивки MIUI 12 для устройств брендов Xiaomi, Redmi и Poco.



Так, за последние несколько дней обновления MIUI 12 получили лишь шесть аппаратов производителя — Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi Max 3 и Poco F2 Pro.



Если точнее, что для Xiaomi Mi 10 вышло индонезийское стабильное обновление V12.0.1.0.QJBIDXM, а Xiaomi Mi 9 SE и Xiaomi Mi 9 Lite получили сразу глобальную, европейскую и русскую прошивку MIUI 12. Правда, пользователи жалуются на то, что это бета-версии.

Кроме того, китайские версии MIUI 12 получили Xiaomi Mi 8 Pro и Xiaomi Mi Max 3 — то есть, теоретически, не за горами выход и глобальных апдейтов для этих устройств.



Наконец Poco F2 Pro получил глобальное стабильное обновление за номером 12.0.3.0.QJKMIXM, что говорит о том, что разработчики бренда Poco более активно работают на обновлениями для своих смартфонов.