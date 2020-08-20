ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

17:10
Ручной принтер Xiaomi DIY PrinterPods с возможностью печати даже на еде
15:13
Персональный компьютер Xiaomi Ningmei Soul GI6 всего за 260 долларов
13:53
График выхода оболочки MIUI 12, обновлено
11:18
Xiaomi уже тестирует 5G-сообщения на своих смартфонах
20:43
Список смартфонов Xiaomi, которые не будут обновлены до Android 11
18:10
Представлена однокристальная система MediaTek Dimensity 800U
13:43
Уникальный пылесос Xiaomi Roidmi Zero Z1 с функцией стерилизации
20:40
Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition и Mi Max 3 получают MIUI 12
17:45
Ремонт смартфона LG: доверьте столь важное дело экспертам официального сервисного центра
16:24
Для Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 Lite и Poco F2 Pro вышли прошивки MIUI 12
13:57
Эксклюзивный гоночный карт Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition от Xiaomi
18:17
Ультракомпактный фен Mijia H300 Anion от Xiaomi с функцией ионизации
15:22
Xiaomi выпустила свой самый дешевый холодильник MIJIA
13:15
iOS 14 - только главное, и почему ее стоит установить
18:44
Xiaomi Mi 9 SE в Европе получают обновление, но не MIUI 12
17:48
Супер обои в оболочке MIUI 12 пополнились Сатурном
17:00
В прошивке MIUI 12 для Pocophone не будет «суперобоев»
16:23
Для Xiaomi Redmi 8 и Redmi 8A вышли прошивки на Android 10
13:32
Двухкамерный холодильник Xiaomi Mijia всего за 129 долларов!
19:12
Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition – первый полностью прозрачный телевизор
15:58
Xiaomi представила суперфлагман Mi 10 Ultra
15:54
Какой сейф защитит от взлома и пожара
09:00
Пользователи Xiaomi Redmi Note 9 и Mi Note 10 получили самое новое обновление MIUI 12
07:30
Секреты MIUI: Очищаем память удалив «Другие файлы»
02:44
Сравнение MediaTek Dimensity 1000+, Snapdragon 865 и Kirin 990
00:45
Корпоративная связь без преград: 5 лучших производителей IP-телефонов
18:31
Работа бета-версии MIUI 12 на Pocophone на видео
15:27
Выйдут ли Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra за пределами Китая
18:20
Разборку прозрачного Xiaomi Mi 10 Ultra показали на видео
13:30
«Рекордный» 120х зум в Xiaomi Mi 10 Ultra — чуда не произошло
03:10
Аккумулятор-рекордсмен: новости о батарее Эпл Айфон 12
18:20
Смартфон Redmi Note 9 вышел в расцветке Onyx Black
16:58
Видеокарта: советы по выбору
 Больше новостей
» » График выхода оболочки MIUI 12, обновлено
-

График выхода оболочки MIUI 12, обновлено

Поделиться:
MobilZone
428
Несмотря на то, что август уже подходит к концу, компания Xiaomi не особо спешит с выпуском новейшей прошивки MIUI 12 для устройств брендов Xiaomi, Redmi и Poco.

Так, за последние несколько дней обновления MIUI 12 получили лишь шесть аппаратов производителя — Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi Max 3 и Poco F2 Pro.

Если точнее, что для Xiaomi Mi 10 вышло индонезийское стабильное обновление V12.0.1.0.QJBIDXM, а Xiaomi Mi 9 SE и Xiaomi Mi 9 Lite получили сразу глобальную, европейскую и русскую прошивку MIUI 12. Правда, пользователи жалуются на то, что это бета-версии.
Кроме того, китайские версии MIUI 12 получили Xiaomi Mi 8 Pro и Xiaomi Mi Max 3 — то есть, теоретически, не за горами выход и глобальных апдейтов для этих устройств.

Наконец Poco F2 Pro получил глобальное стабильное обновление за номером 12.0.3.0.QJKMIXM, что говорит о том, что разработчики бренда Poco более активно работают на обновлениями для своих смартфонов.
Система комментирования SigComments